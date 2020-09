Fotbalisté Frýdku-Místku sáhli před sobotním duelem v Uherském Brodě ke změně. Valcíře v MSFL nově povedou Jan Žižka s Jakubem Hottkem.

Nová trenérská dvojice Frýdku-Místku. | Foto: MFK FM

Dosavadním trenérem Frýdku-Místku byl Michal Hubník. Ten se ale nově stává druhým asistentem a zároveň se přesouvá do vedení klubu. „Jeho zkušenosti a kontakty se budeme snažit použít k tomu, aby se naši mladí mohli dostat až do zahraničí,“ uvedl sportovní ředitel A týmu Daniel Černaj. „Michal Hubník navíc dělá licenci a ředitele pro mezinárodní obchod v jedné firmě, takže se to nabízelo,“ dodal.