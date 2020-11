Valcíři vstoupili do sezony s trenérem Michalem Hubníkem, jehož však v průběhu rozehraného ročníku nahradil Jan Žižka. „Některé prvky, které jsme do hry chtěli zapracovat, už jsme do ní zařadili. Pořád je ale na čem pracovat,“ říká.

Fotbalisté Frýdku-Místku na podzim stihli odehrát jedenáct zápasů, z nichž vytěžili devatenáct bodů. Poté se ale soutěž kvůli koronavirové situaci nejprve pozastavila a následně byla podle očekávání přerušena. Na podzim už se tak hrát nebude. „Čekali jsme to, měli jsme nějaké indicie,“ nebyl z tohoto rozhodnutí Žižka nijak překvapený. Zbylých šest podzimních kol se tak bude muset dohrát až na jaře. „Celá příprava se posune, ale nemyslím si, že to bude až takový problém. Začne se hrát někdy ke konci února a posune se to až do konce června. Prostor tam bude,“ říká Žižka.

Chceme hrát nahoře

Nikdo v současné době sice neví, jak se bude koronavirová situace vyvíjet dál, všichni však věří, že se i amatérské sportovní dění zase vrátí do normálu. „Snad se to zase nastartuje a začneme trénovat. Pak bude třeba dohrát podzim,“ uvedl kouč Valcířů, který už se rozhlíží i na přestupovém trhu. „Určitě tady přijdou nějací hráči na zkoušku. Neříkám, že dojde ke změnám, ale budeme chtít zvýšit konkurenci,“ dodal Žižka s tím, že by nejradši přivedl po posile do každé řady.

Pokud to situace dovolí, tak by fotbalisté Frýdku-Místku měli v prosinci trénovat individuálně, aby po novém roce byli co nejlépe připraveni a mohli začít pracovat na hřišti. A jak to vypadá s ambicemi? Zabojují Valcíři o postup? „Nechci mluvit o postupu. Chceme být v první trojce. Kol je před námi ještě dost a ztráta není tak velká,“ dívá se na tabulku Žižka. „Musíme stabilizovat kádr tak, aby byl konkurenceschopný. Chceme hrát nahoře,“ uzavřel.