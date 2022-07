„Po třech letech jsem se rozhodl na lavičce prvního týmu skončit. Vedly mě k tomu dva důvody,“ řekl Peter Šloff. „Tím prvním je, že jsme se v klubu pustili do projektu týkajícího se rekonstrukce naše hřiště, a to mi zabere hodně času. Navíc naši dorostenci postoupili. Máme tam šikovné kluky a od nové sezony povedu mladší dorost,“ vysvětlil zkušený stratég důvod svého rozhodnutí.

Bílovec čekají i změny v hráčském kádru. Po angažmá ve Fulneku a Dětmarovicích se do klubu vrací zkušený gólman Martin Rozsypal. „Měl by v nové sezoně chytat u nás. Je to náš bývalý brankář, navíc zkušeností má na rozdávání,“ podotkl Šloff. Z hostování v Dětmarovicích se vracejí ještě Šlesár se Sedlákem. „Šanci v přípravě dostanou také naši dorostenci. Uvidíme, jak to bude s Dybalem, který chce odejít do Polanky,“ dodal Šloff.

Přípravu na nový soutěžní ročník započne Bílovec jedenáctého července. V plánu je několik přípravných duelů. Vrcholem tohoto období bude zápas předkola MOL Cupu s Polankou.