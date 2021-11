Radim Wozniak, který za Baník Ostrava, Mladou Boleslav a Hradec Králové odehrál padesát ligových zápasů, je už nějakou dobu ve fotbalovém důchodu, kopačky na hřebík ale ještě nepověsil. Frýdlantským fotbalistům totiž slíbil, že když budou potřebovat, tak jim pomůže. A tak pomáhá.

„Už když jsem končil, tak jsem říkal, že to z mé strany bude výpomoc. Frýdlant byl po zdravotní stránce v žalostném stavu, takže mi trenér Šrámek zavolal a já jsem pomohl. Ovšem na tom, že jsem skončil, se nic nemění,” řekl pro Deník třiačtyřicetiletý obránce.

Frýdlant sice na podzim bojoval s obrovskou marodkou, přesto v posledním kole porazil do té doby vedoucí Polanku a dostal se na první místo tabulky. „Uhráli jsme to zkušenostmi, hodně nám pomáhal i Bohdan Velička, který měl parádní střeleckou formu,” okomentoval frýdlantský podzim Wozniak, jenž si úspěchu, kterého s Frýdlantem dokázal, velmi váží. „Kdyby mi to někdo řekl, tak bych si zaťukal na čelo. Na konci nám chybělo vážně už hodně hráčů, pomáhali nám dorostenci, hrál i trenér Šrámek, ale jsme skvělá parta a společnými silami jsme došli k vytouženému cíli,” dodal.

Pomůže i na jaře?

Zda bude Wozniak hrát i na jaře, to zatím neví. Pokud ho ale Frýdlant bude potřebovat, tak zřejmě neodmítne. „Pokud bude potřeba, tak pomůžu. Mám i jiné nabídky, ale jinde hrát nebudu. Kluci, parta i fanoušci mi tady přirostli k srdci, mám to tady moc rád,” řekl na adresu Frýdlantu Wozniak, jenž se letos v jednom týmu sešel i s Petrem Literákem, který patřil řadu let k oporám Frýdku-Místku. „Znám ho už dvacet let. Nikdo by neřekl, že je mu už čtyřicet, protože to, co předvádí, je neuvěřitelné. Hraje výborně, je to dříč a tvůrce kolektivu,” dodal Wozniak.

Frýdlant je po podzimu první, a tak se na jaře pokusí zaútočit na postup do MSFL. „V posledních zápasech nám chybělo několik důležitých hráčů, s nimiž bychom byli ještě o hodně silnější. I tak jsme to ale zvládli. Samozřejmě, že bychom divizi chtěli vyhrát, ale co se týká postupu, to je už otázka na někoho jiného,” prohlásil Wozniak, který se stále udržuje ve velmi dobré kondici. „Koleno mě zlobí, ale nějak se udržovat musím. Musím si nějak udržovat váhu i fyzičku, ale když se vyhrává, tak fotbal nebolí. Ta atmosféra v kabině za to stojí,” usmál se zkušený fotbalista, který se také podílí na chodu ženského fotbalu v ostravském Baníku. „Působím tady jako patron. Když trenéři něco potřebují, tak se o tom bavíme s vedením. A funguje to, ženy jsou druhé, juniorky svou soutěž vedou, oba týmy by chtěly postoupit do první ligy. Pokud by se nám to povedlo, tak bychom byli moc rádi,” uzavřel.