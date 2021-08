Frýdlant vstoupil do letošní sezony v divizi F dobře, během uplynulých dvou kol ale odehrál dvě pořádné přestřelky. Nejprve porazil 3:2 Vítkovice a o víkendu remizoval 3:3 s Opavou B.

Všechny góly beskydského celku měly jedno společné - vstřelil je Bohdan Velička. „Je super, co se mi povedlo. Přišlo mi hodně zpráv, což mě potěšilo. Jen škoda, že z toho nebylo šest bodů,” řekl dvaadvacetiletý útočník pro Deník. „Taky mě to stálo poměrně velký příspěvek do klubové kasy. Říkal jsem pokladníkovi, že by to mohl zrušit, ale neprošlo mi to,” usmál se.

Velička má nyní formu jako hrom. „Zažil jsem třeba šňůru pěti zápasů, ve kterých jsem skóroval, ale dva hattricky v řadě, to se mi ještě nepovedlo. Cítím se teď asi nejlépe za celou dobu, co jsem v divizi,” přiznal.

Kdyby si měl vybrat, který hattrick byl krásnější, tak by zvolil ten v Opavě. „Povedl se mi tam super přímák, hezky to tam padlo. Ve Vítkovicích mi tam zase napadalo snad všechno,” vrátil se k minulým utkáním.

Proti Opavě Frýdlant vedl, pak ale prohrával 1:3, ovšem nakonec ještě stihl vyrovnat a bral bod. „Třetí zápas v řadě se proti nám kopala penalta, navíc jsme si pak dali vlastní gól. Byli jsme dole, ale vrátili jsme se dohry a začali jsme věřit v to, že utkání dokážeme zvrátit. Nakonec jsme mohli i vyhrát, ale rozhodčí v závěru naši akci přerušil kvůli ofsajdu,” připomněl Velička.

Jaké kopačky nazuje na Dětmarovice?

K jeho dvěma hattrickům se váže i jedna vtipná příhoda. „Před Opavou jsem si chtěl vzít nové kopačky, ale trenér mi řekl, ať si nechám ty staré, že mi tam něco spadne. No a nakonec z toho byl další hattrick,” smál se. Nechá si tedy stejné kopačky i na příští utkání proti Dětmarovicím? „Uvidíme, jaké bude počasí. Snad bude sucho, abych zase mohl nazout ty střelecké,” doplnil.

Proti Dětmarovicím se Frýdlant představí v sobotu před svými fanoušky. A domácí neberou nic jiného než tři body. „Chceme vyhrát. Pokud chceme hrát na špici, tak musíme vítězit. A pokud by se mi k tomu povedla natáhnout i má střelecká šňůra, tak to bude příjemná třešnička na dortu,” uzavřel Velička.