Frýdlant se dostal do čela tabulky v závěru podzimu a své postavení nakonec uhájil. „Měli jsme zkušený tým, věřili jsme si. Naše parta má charisma, je tady důvěra, přátelství, to nám dávalo sílu,“ vyzdvihl sílu silného kolektivu někdejší bek Baníku, Hradce Králové nebo Mladé Boleslavi. „Nikdo na nás netlačil, ale my jsme chtěli vyhrávat. Ukázali jsme, že srdce frýdlantského týmu je veliké. Ať už nastoupil kdokoliv, ukázal kvalitu a vítězného ducha,“ pochvaloval si Wozniak.

Čtyřiatřicetiletý obránce toho během své kariéry zažil hodně, tento postup ale řadí hodně vysoko. „Každý postup je krásný. Když je člověk mladý, tak si to ani tolik neuvědomuje. V Hradci nebo Petřkovicích jsme byli zase pod tlakem. Toto je hodně sladké, navíc čerstvé a dodá mi to spoustu energie do života. Už jsem s tím nepočítal, vždyť jsem skončil, ale kluci mi to ještě fantasticky prodloužili,“ říkal spokojeně.

Wozniak se stal důležitou součástí frýdlantského mužstva, ve kterém by měl pokračovat i v další sezoně. „Kluci mě nakopli, zjistil jsme, že ještě můžu. Budu opět přítelem na telefonu a dokud budu platný, tak rád pomůžu, ať už z lavičky, nebo na hřišti,“ hlásí.

Je však otázkou, zda bude pokračovat v divizi, nebo si ještě vyzkouší MSFL. „Není to jen o nás hráčích, třetí liga bude finanče náročná, ale část nákladů se může vrátit na dotacích. Je strašně důležité, jak se k tomu postaví město a paní starostka. Bez nich rozvoj fotbalu a sportu ve Frýdlantu všeobecně nepůjde. Každopádně já bych pokračoval jak v MSFL, tak v divizi. Fotbal mě skoro ve 45 omládl a nabil energií,“ přiznal.