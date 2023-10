/VIDEO, FOTOGALERIE/ V jednoznačnou záležitost se proměnila předehrávka dvanáctého kola fotbalové Divize F. Opavští fotbalisté nedali Vratimovu sebemenší šanci na úspěch. Už v prvním poločase zasadili svému soupeři čtyři údery. Nakonec z toho bylo jasné vítězství 6:0.

SFC Opava B - Vratimov 6:0 | Video: Petr Widenka

„Vratimov má druhou nejlepší ofenzivu v soutěži, na což jsme se připravovali,“ začal o utkání vyprávět opavský trenér Zdeněk Partyš. „Udělali jsme si dvě šablonky, podle kterých jsme chtěli hrát. Kluci skvěle plnili taktické pokyny a vše nám vyšlo na jedničku,“ pochvaloval si čtyřicetiletý kouč. „Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo,“ podotkl. Skóre v 19. minutě otevřel Wehowský, který si naběhl na míč letící za obranou a střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Na 2:0 zvyšoval Ligač a o minutu později už to bylo 3:0. Višňa si naběhl za obranu, dostal se do šestnáctky a gólana Střalka byl do šance. Jaroszek pak ranou do šibenice upravil na poločasových 4:0.

„Po přestávce jsme v našem dobrém výkonu pokračovali. Šanci dostali i kluci z lavičky, a to včetně Jonáše Gebauera, kterého jsme si vytáhli z osmnáctky. Nevedl si vůbec špatně, dokonce dal i po centru Miloše Kopečného hlavou gól,“ chválil mladého fotbalistu Partyš.

Zdroj: Petr Widenka

Na druhé straně příliš důvod ke spokojenosti nebyl. „Opava vyhrála zaslouženě. Hodně mě mrzí hlavně zranění Marka Dawida,“ přiznal trenér Vratimova Marek Lišaník. „A taky zbytečná červená karta ze závěru utkání,“ dodal.

SFC Opava B – Vratimov 6:0 (4:0)

Branky: 19. Wehowský, 28. Ligač, 29. Višňa, 45.+1. Jaroszek, 53. Tipoas, 75. Gebauer. Rozhodčí: Votava – Labaš, Pospíšil. ŽK: Kopečný, Wehowský – Lišaník, Bajzath, Maršál, Roháček, Chlopek, Brezula. ČK: 90. Maršál. Diváci: 60.

Opava B: Kramář: Wehowský (58. Stambolidis), Kaizar (58. Kokeš), Kopečný, Celta (71. Hendrych) – Jaroszek, Tipoas (58. Šrek), Chládek, Kovarník – Ligáč, Višňa (71. Gebauer). Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Vratimov: Střalka – Maršál), Dawid (22. Zbavitel), Bajzath, Kavan (46. Chlopek) – Máša (61. Benc), Zupko – Klejnot, Roháček, Šeba (46. Brezula) – Šindler (61. Barták). Trenér: Marek Lišaník.