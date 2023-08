Hodně povedené utkání odehrál divizní nováček z Řepiště na hřišti Valašského Meziříčí. Hostujícím fotbalistům vyšel parádně vstup do zápasu. V 9. minutě už vedli 2:0 a celé utkání nakonec vyhráli 4:0. Generálka na středeční duel prvního kola MOL Cupu jim tak vyšla na jedničku.

Řepiště vyhrálo na Valašsku. | Foto: Deník/Eliška Žídková

Hostující kouč Pavel Zavadil oproti poslednímu duelu s Novým Jičínem udělal několik změn v sestavě. „Máme široký kádr vyrovnaných kluků. Řekl jsem jim, že sestavu budu točit. To samé platí i o brankářském postu,“ vysvětlil trenér Řepiště. Jeho tým měl výborný vstup do zápasu. „Začali jsme aktivně. Dvakrát jsme dobře zapresovali a byly z toho dva góly. Dobrý vstup do utkání nám hodně pomohl. Uklidnili jsme se a utkání kontrovali,“ pochvaloval si Pavel Zavadil.

Pro druhý poločas trenér Řepiště sestavu prostřídal. „Náš dobrý výkon měl pokračování. Kluci už v poháru proti Novému Jičínu ukázali, že mají kvalitu. Nyní nás čeká ve středu Prostějov. I proti favoritovi zkusíme něco uhrát,“ zakončil Pavel Zavadil.

Valašské Meziříčí – Řepiště 0:4 (0:3)

Branky: 8. Veselý, 9. Teplý, 24. Kuboš, 81. Bystřičan (vlastní). Rozhodčí: Svoboda – Ogrodník, Kostelník. ŽK: Bystřičan, Smilek, Vrána – Latoň, Veselý, Byrtus. Diváci: 183.

Řepiště: Szarowski – Skřehot, J. Matěj (46. N. Zavadil), Cverna – Berek, Celba, Latoň (46. Žídek), Kuboš (69. Kiš), Jurča (46. Hrabec) – Teplý (46. Byrtus), Veselý. Trenér: Pavel Zavadil.