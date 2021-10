Frýdlant přijížděl do Bohumína coby druhý tým tabulky, ale taky domácí Bospor se pravidelně pohybuje v horních patrech. Utkání slibovalo zajímavou podívanou a nakonec nabídlo i několik velkých šancí.

Oba týmy daly tyčku, jednou se famózně blýskl domácí gólman Kodeš, Bohumín měl zase obrovskou šanci v závěru. Diváci se ale žádné branky nedočkali.

„Bylo to spíš takové čekání na gól. Ten, kdo by jej vstřelil, tak by nejspíš vyhrál,” řekl po utkání trenér Frýdlantu Martin Šrámek, jehož tým měl v závěru utkání na hřišti sedm obránců. „Bylo to tvrdé utkání, ale neříkám, že se hrálo nějak záludně. Každopádně jsme dostali pořádně nakopáno. Po padesáti minutách jsme museli ze hry stáhnout tři hráče,” dodal Šrámek.

Domácí chtěli svého soupeře porazit, konečný bod ale brali. „Celkově to asi vypadalo, že jsme byli lepší, ale soupeř moc dobře věděl, co hraje. Hrozili pouze ze standardních situací, o kterých jsme věděli, a tak jsme se na ně připravili,” řekl vedoucí domácího celku Patrik Poštulka.

Bohumín v závěru dohrával bez vyloučeného gólmana Kodeše, ani přesto ale branka nepadla. „V posledních vteřinách jsme to byli my, kdo mohl rozhodnout, ale trojitou šanci jsme nevyužili. Remíza je asi spravedlivá,” prohlásil Poštulka. A jeho protějšek Šrámek dodal: „Bohumín je těžký a kvalitní soupeř, který v minulé sezoně hrál na špici. I proto jsem rád, že jsme znovu neprohráli, kluci bojovali, co to šlo.”

FK Bospor Bohumín - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:0

Rozhodčí: Sivera – Šafrán, Jurajda. ŽK: F. Hanus, Jan Kodeš – Literák, Prepsl, Šafner. ČK: 79. Jan Kodeš. Diváci: 200.

Bohumín: Jakub Kodeš – Sporysz, Jan Kodeš, Košťál, Malysz (60. Stošek) – Václavíček, Palej, L. Ptáček (87. Ferenc), F. Hanus (60. Halaška) – Bloksch (78. Strojek), Padych. Trenér: Špička.

Frýdlant: Švrčina – Literák, Marek, Wozniak, Švrček – Šafner, Staněk – Wludyka (51. Indra) – Milar (46. Soukup), Velička (88. Fromelius), Svatonský (46. Střižík). Trenér: Šrámek.