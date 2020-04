Frýdlantský 1. Beskydský fotbalový klub byl na osmém místě tabulky. Čelo divize měl daleko, zároveň se ale nemusel bát sestupu do nižší soutěže. V tomto směru tedy předčasný konec mužský tým nijak neovlivní.

Vynucené ukončení sezony ale pochopitelně všechny mrzí. „Pořád jsme doufali, že se to nějak dohraje, ale čím dál více nám bylo jasné, že se to nestihne,“ uvedl místopředseda klubu Petr Lichnovský. „I kdyby se začalo, tak by to asi nešlo dohrát do konce. Systém, kdy by se hrálo ve středy a o víkendu, je v amatérských soutěžích nereálný,“ dodal.

Dorost útočil na postup

Frýdlantské trápí, že svou skvěle rozehranou jízdu už nedotáhnou dorostenci, kteří byli v čele tabulky a útočili na postup do divize. „Je to smutné, protože příští rok může být už vše jinak,“ uvědomuje si Lichnovský, že tato situace se zase nějakou dobu nemusí opakovat.

Fotbalisté z Beskyd nyní netrénují a stejně jako v ostatních klubech vyčkávají, co se bude dít dál. Kluboví představitelé si ale uvědomují, že je po vynucené koronavirové pauze nečeká vůbec nic lehkého. „Jsem zvědavý, jak se všichni vrátí do tréninků a zápasů. Odmakali zimní přípravu, která bývá nejtěžší, a teď nemůžou hrát. Bude to složité,“ dodal Lichnovský.