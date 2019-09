NOVÝ JIČÍN - FRENŠTÁT P. R. 1:5 (1:1)

Branky: 25. Klepáč - 57. a 74. Malý 77. a 80. Klimpar, 39. Walder, 225 diváků.

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „První poločas jsme měli dobrý. Nejprve jsme nevyužili dvě tutové šance, ale pak jsme se dostali do vedení. Soupeř ještě před přestávkou vyrovnal a ve druhém poločase přišel kolaps. Hosté nás agresivitou v osobních soubojích přehrávali a vyhráli zaslouženě.“

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Sice jsme prohrávali, ale ještě v prvním poločase se nám podařilo vyrovnat. Ve druhém jsme byli aktivnější, rychlejší, stáhli jsme obranný blok na naši polovinu ať nás soupeř nemůže překopávat. Ve středu pole jsme měli převahu, získávali jsme míče a pak padala jedna branka za druhou.“ (psu)

DĚTMAROVICE - BOHUMÍN 3:5 (1:1)

Branky: 3. a 63. Egri, 61. Škuta - 56. a 58. Halaška, 13. Hanus, 68. Palej, 80. Vaclík, 250 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Chybělo nám pět hráčů a dva nastoupili se sebezapřením. Nechci se vymlouvat, ale to byl už velký zásah.“

Martin Špička (trenér Bohumína): „Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře a dostali rychlý gól. Naštěstí nás to nezlomilo a povedlo se nám otočit. Pak jsme sice měli jeden výpadek, domácí srovnali, ale naštěstí jsme to zlomili v náš prospěch.“ (sob)

RÝMAŘOV - SO BRUNTÁL 6:0 (4:0)

Branky: 2. a 24. Šupák, 19. a 50. Němec, 43. Navrátil, 52. Dydowicz, 380 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Komentuje se mi to těžce, protože derby víceméně ani nebylo derby. Soupeř přijel v kvalitě, která neodpovídá soutěži, takže jsem ze zápasu zklamaný. V poločase bylo rozhodnuto, druhá půle byla jenom o tom namotivovat kluky, aby odehráli utkání v nějakém tempu.“

Josef Krajčovič (vedoucí Bruntálu): „Těžko se mi to hodnotí. Odjeli jsme v hodně omezené sestavě, chybělo nám z různých důvodů pět hráčů základní sestavy a bohužel to vyšlo zrovna na tak kvalitního soupeře. Domácí byli od začátku jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli.“ (cha)

FRÝDLANT N. O. - HAVÍŘOV 3:1 (1:1)

Branky: 12. a 73. Hanus, 90. Dvořák - 17. Malcharek, 356 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Na soupeře jsme vletěli s hrou na tři útočníky. Bohužel se nám ale brzy zranil Klimas. V první půli měli hosté víc ze hry, ale my byli nebezpečnější. Naštěstí jsme to zlomili po změně stran, kdy dobrý výkon podal střídající Dvořák. Musím ale smeknout před Martinem Hanusem, který rozděloval skvěle míče a navíc k tomu přidal dvě branky. Má můj obdiv.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Herně to nebylo špatné, jenže jsme se zase nevyvarovali individuálních chyb. To už je taková beznaděj.“ (sch, sob)

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - OPAVA B 1:2 (0:2)

Branky: 51. Švec - 22. Helebrand, 24. Veselý, 102 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy): „Odehráli jsme dobrý zápas. V prvním poločase jsme měli navrch, během dvou minut jsme si vytvořili dvoubrankové vedení. Po přestávce jsme zazdili tři velké šance. Dvě měl Jurečka, Veselý trefil brankovou konstrukci. Domácí snížili a v závěru vsadili vše na útok, nám se ale podařilo vítězství udržet.“ (rob)

HEŘMANICE - KARVINÁ B 0:3 (0:1)

Branky: 41. Moravec, 66. Hladík, 69. Greguš, 150 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Zápas měl dobré parametry. První poločas byl vyrovnaný. Škoda gólů před přestávkou. Druhou půli zvládl soupeř lépe. I když jsme prohráli, mí hráči si zaslouží pochvalu. Hráli dobře a jako tým. Soupeř měl svou kvalitu a musím mu pogratulovat k vítěztví."

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Vyhráli jsme zaslouženě, zejména po zlepšeném výkonu ve druhé půli. Pomohlo nám, že jsme dali gól do šatny.“ (hek, sob)

TŘINEC B - POLANKA N. O. 2:1 (1:0)

Branky: 40. Vaněk, 61. D. Nieslanik - 60. Bartoš, 102 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „S výsledkem jsme spokojeni, s předvedenou hrou jen v první půli. Proměňování šancí je náš stále se opakující problém. Z toho pak plyne, že se do poslední minuty třepeme o výsledek. Když nejsme schopni dohrát situaci ani do prázdné brány, tak nás to brzdí, znervózníme a soupeř logicky ožije, protože vycítí šanci.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Měli jsme horší herní projev než s Frýdlantem, zejména v prvním poločase jsme byli nepřesní, měli hodně nevynucených chyb, ale tlak Třince jsme přežili. Bohužel inkasovali jsme z brejku po vlastní šanci. Ve druhé půli jsme vyrovnali ve skóre i hru, měli jsme šance, bohužel nám neuznali branku a nakonec jsme znovu gól dostali. Je to škoda, bod jsme mohli mít.“ (čin, hek)