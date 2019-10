Branka: 24. vlastní, 80 diváků.

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Důležitost zápasu byla vidět hlavně v prvním poločase, kdy nikdo nechtěl udělat chybu. Obě mužstva si vytvořila jednu šanci a nám se podařilo vstřelit gól, když se míč od jejich obránce odrazil do branky. Ve druhém poločase to soupeř otevřel, chtěl srovnat, ale naše obrana pracovala dobře.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Přijde mi úsměvné, že soupeř, byť plný mladých, šikovných a perspektivních hráčů, vystřelí jednou na naší bránu. A to bylo všechno. My jsme měli několik možností, nakonec jsme si dali vlastní gól a tím jsme prohráli. Je to smutné. Navíc jsme se museli vyrovnat opět s absencí pěti hráčů základní sestavy.“ (psu, hek)

DĚTMAROVICE - HEŘMANICE 0:1 (0:1).

Branka: 39. Půda, ČK: 82. Staško (D.), 128 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Věřil jsem, že už to konečně zvládneme. Ovšem pro to, abychom vyhráli, dřeli jen tři hráči. Pro mě to je katastrofa.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Moc si vítězství vážíme, nebylo to moc fotbalové, spíše boj, ale byli jsme šťastnější. Jsme moc rádi, protože kluci se po těch dvou měsících už ani neuměli radovat.“ (sob, hek)

RÝMAŘOV - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2:0 (1:0).

Branky: 35. a 75. (penalta) Navrátil, 225 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „V úvodu to vypadalo, že budeme muset vystřídat oba stopery, ale naštěstí se tak nestalo. V první půli jsme asi měli o malinko víc šancí než soupeř, ale věděli jsme, že zápas bude náročný. Ve druhém poločase nás Valmez začal přehrávat, můžeme být rádi, že své šance hosté neproměnili.“ (cha)

FRÝDLANT N. O. - TŘINEC B 2:5 (1:1).

Branky: 23. (penalta) a 81. Velička - 38. Joukl, 52. Čelůstka, 64. Nieslanik, 85. Novotný, 64. Cienciala, 276 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Bohužel jsme už před zápasem přišli kvůli zranění o dva hráče, v průběhu první půle se navíc ještě zranil Škorík. Tyto hráče jsme pak nedokázali na hřišti nahradit. Los nám také moc nepřál, jelikož to bylo třetí utkání v řadě proti silnému B-týmu soupeře. Ten vyhrál dnes zaslouženě.“

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „První půle byla ještě vyrovnaná. Soupeř měl lepší vstup, ale od nějaké 25. minuty už jsme ho začali pomaličku přehrávat. Přidali jsme na tempu i důrazu, čímž jsme ovládli střed hřiště. Klíčové bylo opět to naše proměňování šancí. Vyhráli jsme zaslouženě.“ (sch, čin)

BOHUMÍN - FRENŠTÁT P. R. 2:2 (0:0).

Branky: 56. a 71. Padych - 86. a 88. Fojtík, 100 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „První půle, to byl boj. Druhý poločas byl ale náš nejlepší v sezoně. Vedli jsme, jenže pak jsme neubránili dva nákopy a máme jen bod.“

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „V prvním poločase jsme měli navrch, nastřelili jsme tyčku a měli dvě další brankové příležitosti. Ve druhém poločase to vypadalo jinak a důvod neznám. Soupeř začal hrát aktivněji a chytil se ze standardní situace. V posledních deseti minutách se nám povedlo srovnat, s bodem jsem spokojený.“ (sob, psu)

HAVÍŘOV - OPAVA B 3:1 (3:0).

Branky: 4. Förster, 28. Heller, 43. Klejnot - 72. Jurečka, 200 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Soupeř byl fotbalovější než my. My jsme to ale urvali silou vůle, což je někdy více, než tou fotbalovou.“

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Nevyšel nám první poločas, dvakrát jsme soupeře sami dostali do šance. Nejdříve špatnou malou domů, podruhé nepřesným odkopem. Sami jsme zahodili tři šance. Po přestávce se naše hra zlepšila, ale víc než snížit se nám nepodařilo. Pro nás to byl nepovedený zápas, který jsme vůbec nezvládli.“ (sob, rob)

SO BRUNTÁL - KARVINÁ B 2:2 (2:0).

Branky: 28. Dohnálek, 36. Horák - 46. Hejda, 53. Wenglorz, 310 diváků.

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „Nebyli jsme sice favorit, ale mohli jsme vyhrát. Soupeř víc držel míč, my ale zodpovědně bránili. S první půlí jsme spokojení, bohužel hned v úvodu druhé jsme dostali gól. Na chvilku jsme se ocitli pod tlakem, ale ustáli jsme to. V závěru jsme si vytvořili tutové šance, bohužel jsme je neproměnili.“

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „První poločas byl hodně špatný, ve druhém jsme do nich bušili. Soupeře jsme podcenili a to se nám nevyplatilo.“ (cha, sob)