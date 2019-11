Branky: 50. Förster z pok. kopu, 73. Skoupý, ŽK: Zupko, Stanojkovič, Skoupý, Klejnot, Bajzath - Kovář, Klimpar, Vaverka, 150 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Vyhráli jsme zaslouženě, soupeř si nevypracoval jedinou šanci. Ale zůstáváme pokorní, podzim totiž nedopadl podle našich představ.“

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Utkání bylo unavené, utahané, těžkopádné. Havířov si zasloužil vyhrát, protože to chtěl víc. My jsme udělali dvě individuální chyby - z jedné byla penalta a z druhé gól, takže jsme si nezasloužili vyhrát. Havířov byl v pohybu, chtěl víc hrát. My jsme hráli v zataženém bloku.“