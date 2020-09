Branky: 46. Go-mola - 2. a 23. Stanojkovič, 75. Němec, ČK: 74. Hajnoš (V.), 98 diváků.

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „První poločas přinesl fotbalovou bramboračku. Dostali jsme gól z ofsajdu, který nás roz-hodil. Soupeř hrál zákeřně. Druhá půle už byla lepší, podařilo se nám snížit, jenomže přišla třetí branka a bylo rozhodnuto.“

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Opět zápas dvou poločasů. První jsme herně i co do šancí měli pod kontrolou, vstřelili jsme dva góly a rozdíl mohl být i vyšší. Jenže hned na začátku jsme do druhé půle vstoupili špatně, brzy inkasovali a na tým dolehla ner-vozita. Naštěstí jsme dosáhli na třetí uklidňující branku.“ (šim, hek)

HEŘMANICE - FRENŠTÁT P. R. 1:1 (0:1)

Branky: 60. Kelnar - 7. Klimpar, 168 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Zápas měl solidní úroveň. V prvním poločase byl soupeř lepší, ale náš výkon se zlepšoval, dostali jsme se na vlnu a měli více ze hry. Frenštát měl ve druhé půli nebezpečné brejky, po týmovém výkonu jsme ale za první bod v sezoně rádi.“

Artur Wojnarovský (trenér Frenštátu): „V Heřmanicích jsme ztratili dva body. Doplatili jsme opět na neproměněné šance. Kro-mě gólů jsme si vypracovali čtyři tutovky. Nevyšel nám druhý po-ločas. Musíme najít recept, abychom ho zvládali. Opakovaly se zápasy s Karvinou i Rýmařovem. Domácí kromě gólu měli ještě jednu hlavičku, jinak nic.“ (hek, šim)

DĚTMAROVICE - HAVÍŘOV 2:1 (0:0)

Branky: 53. Jež, 58. Ma-cko - 87. Noga, 321 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Po prohraném derby v Bo-humíně jsme nutně v tom dalším potřebovali zabrat. Povedlo se, ale bez nervů to zase nebylo. Místo toho, abychom stav 2:0 navý-šili a uklidnili se, nevyřešili jsme několik přečíslení a Havířov snížil. Jeho závěrečný tlak jsme naštěstí ustáli.“

Bronislav Cwiekala (vedoucí mužstva Havířova): „Zápas se musel líbit, kluci odvedli velmi dobrý výkon. Problémem je koncov-ka, někdy si kluci dávají přednost, kdo zrovna vystřelí, máme vý-padky koncentrace. Podle mě jsme byli herně lepší než Dětmaro-vice, ale jim hra na nákopy vyšla, kdežto nám kombinace nikoliv. Snížení přišlo příliš pozdě.“ (čin)

KARVINÁ B - OPAVA B 7:0 (1:0)

Branky: 39., 85. a 88. Vla-chovský, 74. a 75. Putyera, 47. Holiš, 69. Kobza, 55 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Podle výsledku to vypadá, že jsme soupeře zcela rozprášili, ale v naší režii bylo jen posled-ních třicet minut. Hodinu hry se hrál vynikající fotbal nahoru dolů. Soupeř byl výborný, klidně mohl dát nějaké góly, hlavně tu šanci na konci půle, kdy nastřelil břevno. Být to 1:1, vyvíjelo by se utkání jinak. Druhá branka nás uklidnila a výkony mladých potěšily.“

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Do 70. minuty jsme se drželi, pak se naše hra sesypala. Karviná si vytvořila sedm gólových šancí, které proměnila. Měla podstatně větší kvalitu na posledních třiceti metrech. My jsme taky měli nějaké možnosti, které jsme ne-proměnili.“ (čin, rob)

TŘINEC B - BOHUMÍN 0:2 (0:2)

Branky: 4. Bloksch, 25. Strojek, 153 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „První gól jsme dostali po naší obrovské hrubce. Měl jsem v týmu sice sedm hráčů z áčka, ale chyběla nám kvalita, která by Bohumín porazila.“

Patrik Poštulka (vedoucí mužstva Bohumína): „Jsme v laufu, daří se nám vše, do čeho kopneme. V Třinci jsme zase byli pro-duktivní, rychle jsme se ujali vedení a pozorně bránili. Soupeř na-skočil do zápasu i s několika áčkaři, ale ubránili jsme všech-ny.“ (sob, čin)

POLANKA N. O. - FRÝDLANT N. O. 2:2 (1:1)

Branky: 22. Ží-dek, 62. Gajďok - 14. a 85. Kučera, 160 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Začali jsme zakřiknutě, pa-sivně, nechali jsme soupeře hrát a inkasovali. Naštěstí brzy přišlo zlepšení a před poločasem i vyrovnání. Ve druhé půli jsme byli odvážnější, dobře jsme kombinovali a z toho byl druhý gól. Vedení jsme dlouho drželi, nedali jsme tutovku na 3:1 a bohužel v závěru po ztrátě na třiceti metrech přišlo vyrovnání. Přesto to bereme po-zitivně."

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu nad Ostravicí): „První polo-čas jsme byli lepší my, druhý zase soupeř, takže je to asi zaslou-žená remíza. Zase jsme dostali nešťastný gól, což nás teď bohu-žel trápí.“ (hek, sob)

SO BRUNTÁL - RÝMAŘOV 1:3 (0:1)

Branky: 55. Orság - 20. Šupák, 72. K. Kocúr, 91. Jeřábek, 850 diváků.

Martin Kotala (trenér Bruntálu): „Jsme smutní, tento zápas jsme měli zvládnout. Byli jsme i lepším týmem, byli jsme více na míči. Soupeř byl efektivní, vytěžil z minima maximum. My jsme naopak své šance nevyužili. Nové posily Pospěch a Twardzikem se ukázali ve velmi dobrém světle.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Spokojen jsem jen s výsled-kem. Hra nebyla dobrá, my i soupeř jsme vyrobili spoustu chyb. Bylo vidět, že jde o klasické derby, které bylo místy hodně nervóz-ní. Hrálo se na těžkém terénu. Nám se podařil návrat Tomáše Šu-páka, který nás posílil a hned dal gól.“ (šim)

