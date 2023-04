/FOTOGALERIE/ V Česku už to dobře zná. A je spokojený. Nigerijský fotbalista John MackDonald Igbinoba působí aktuálně v divizním Krnově. Pro sedmadvacetiletého stopera se jedná již o čtvrté angažmá v klubu z Moravskoslezského kraje (Havířov, Dětmarovice, Vratimov). Dříve kopal borec se 44 starty v MSFL v nižších švédských soutěžích, od roku 2018 působí s jednoletou přestávkou v Česku. V sezoně 2019/20 si odskočil do Rakouska.

John MackDonald Igbinoba v dresu Krnova. | Foto: Deník/Petr Widenka

Od loňského léta obléká dres Krnova. „Ve Vratimově jsem hrál třetí ligu, teď je to divize. Neberu to ale jako krok zpátky,“ říká pro Deník John Igbinoba. „Ze strany Krnova byl velký zájem. Když jsem tady přijel, kluci i trenér mi hned všechno ukázali, takže se od začátku cítím jako doma. Navíc jsem o Krnově slyšel, že je to hezké město, je tady krásný stadion i hřiště,“ pochvaluje si jedna z nejexotičtějších posil v historii krnovského klubu.

Drtivá většina divizních hráčů se jen fotbalem neuživí, nejinak je tomu v případě Igbinoby. „Bydlím v Ostravě, kde pracuji v Makru. Baví mě to tam, máme výborný kolektiv a všichni jsou k sobě milí. Samozřejmě bych se někdy chtěl živit jen fotbalem, ale pokud ta příležitost nikdy nepřijde, tak se z toho hroutit nebudu,“ usmívá se John Igbinoba.

Stále si dobře vzpomíná na atraktivní derby s Bruntálem, které Krnov v srpnu loňského roku prohrál 0:1. Na stadionu ho sledovalo téměř tisíc diváků. Na poměry divize věc nevídaná. „Byla to pro nás obrovská motivace. Hlavně doma chceme pro fanoušky vyhrávat, jejich podpora nás zavazuje k tomu, abychom na hřišti nechali všechno,“ dodává John Igbinoba.

Přestože je jeho hlavní náplní práce zastavovat útoky a útočníky soupeře, sám se občas zapíše také do střeleckých tabulek. V sezoně dal již dva góly. Naposledy skóroval na začátku dubna v utkání 16. kola v Novém Jičíně, kde v 84. minutě snižoval z penalty na 1:1. Krnov však nakonec vyšel bodově naprázdno. V 89. minutě zajistil domácím vítězství Nippert.