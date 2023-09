/VIDEO, FOTOGALERIE/ Divizní nováček z Řepiští má od pátku nového kouče. Tým převzal fotbalový odborník René Vojtěšek, který letošní sezonu započal na lavičce Břidličné. Jeho nový tým prohrál ve Velkých Hošticích s béčkem Opavy 1:4. Výsledek byl pro hostující fotbalisty krutý. Jejich hra až tak špatná nebyla.

SFC Opava B - Řepiště 4:1. | Video: Petr Widenka

„Přišlo to rychle. Hned po konci v Břidličné se mi ozvali lidé z Řepiští. Domluvili jsem se. Chci být nápomocen v jejich projektu,“ prozradil nový kouč René Vojtěšek. „Navíc jsem se přestěhoval do Ostravy, takže to nemám daleko,“ dodal trenér, který v minulosti vedl například Krnov nebo Polanku.

„Výsledek je pro nás krutý. Měli jsme ve hře dobré věci. Kluci ukázali, že můžeme být nebezpeční. Byli jsme ale málo důrazní ve středu hřiště. Po hodině hry jsme byli nuceni vystřídat dva klíčové hráče, a to se projevilo na naší hře. Góly jsme inkasovali po naivních chybách,“ komentoval zápas René Vojtěšek. „Herně se zvedneme. Tým se staví za pochodu. Jsme u něj krátce, ale je vidět, že v kabině je dobrá parta, což je důležité,“ podotkl nový trenér Řepiští.

Slezský FC Opava B – Řepiště 4:1 (1:0)

Branky: 22. a 78. Velička, 71. Whiffen, 90.+2. Dostál – 78. Lőrincz. Rozhodčí: Dorušák – Ganaj, Banot. Bez: Diváci: 65.

Opava B: Číž – Wehowský, Kaizar, Chládek, Celta – Stambolidis (59. Jaroszek), Whiffen, Kovárník (46. Dostál), Ligáč (65. Šrek), Višňa – Velička. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Řepiště: Kuděla – Kouřil, Mieszek, Leixner, Kolesnyk (84. David) – Kiš, J. Plešek (68. Buryan), P. Plešek (68. Vrzal), Maloň (76. Rehwald) – Macej, Lörincz. Trenér: René Vojtěšek.