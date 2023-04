BÍLOVEC - RÝMAŘOV 2:3 (1:2)

Branky: 2. a 90. Limanovský - 22. Furik, 45. Dostál, 58. Čikl. Diváci: 360.

Jan Woznica (trenér Bílovce): „Zápas se mi hodnotí složitě. Hráli jsme dobře ale nemáme body. Zklamání je velké. Šancí jsme měli nespočet. Samotný Limanovský měl snad šest gólovek. Rýmařov ale držel skvělý gólman. Začátek utkání jsme měli dobrý. Rýmařov jsme dostali pod tlak. Dali jsme rychlý gól a mohli přidat druhý. Bohužel Limanovský se svou šancí nenaložil dobře. Hostům se podařilo vyrovnat. Gólu přecházela naše zbytečná ztráta. Musím uznat, že Furik to nádherně trefil. My jsme ale měli dál navrch a dostávali jsme se do šancí. Bohužel v závěru prvního poločasu jsme podcenili situaci a soupeř dal druhou branku. V kabině jsme si řekli, že musíme být trpěliví, že góly přijdou. V době našeho největšího tlaku jsme nezvládli útočnou standardku a soupeř šel do brejku, který využil ve třetí gól. V poslední minutě se nám podařilo snížit. V nastavení měl gól na hlavě brankář Minařík. Třetí branku jsme ale nedali. Kluci ale nemají hlavy dole, po zápase na nich bylo vidět odhodlání. Věřím, že náš další zápas už bude úspěšný.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Kluci do zápasu opravdu nevstoupili dobře. Bylo jen štěstí, že jsme neinkasovali ještě druhý gól, to by už pak bylo velmi těžké. Nakonec se nám do přestávky podařilo výsledek otočit. Očekávali jsme, že domácí do toho po změně stran šlápnou. Chtěli jsme přežít jejich tlak. Dali jsme ale třetí gól. V závěru domácí snížili, ale vyrovnat se jim už nepodařilo. Díky výhře jsme se dotáhli na týmy, které jsou v klidnějším středu tabulky. Dá se říct, že jsme splnili cíl, který jsme si dali před startem jara. Nyní nás čeká derby s Krnovem, které chceme zvládnout.“