SO BRUNTÁL - BŘIDLIČNÁ 0:3 (0:1)

Branky: 10. Kutty, 52. z pen. Dydowicz, 56. Cudrák. Diváci: 430.

Petr Kostelník (trenér Bruntálu): „Věděli jsme, že Kutty má rohy dobré. Přesto jsme mu dali hodně prostoru a on nám dal gól. Navíc samotný roh byl z kategorie zbytečných. Rychlá branka nás trochu poznamenala. Měli jsme dva závary. Byly tam i nějaké nepísknuté fauly na náš tým. Na to se ale vymlouvat nechci. Náš výkon nebyl dobrý. Proti Opavě jsme hráli výborně. Proti Břidličné to bylo naopak hodně špatné. Kdyby to šlo, vystřídal bych celý tým. Soupeř vyhrál zaslouženě, nutno říci, že jsme mu to naší pasivitou a nezájmem docela usnadnili. Byl to nejhorší výkon týmu pod mým vedením.“

René Vojtěšek (trenér Břidličné): „Chytli jsme začátek zápasu. Vyšla nám hned první standardka, která do naší hry vnesla klid. Soupeř příliš nebezpečný nebyl. My jsme hráli do plné obrany a snažili jsme se být trpěliví. Bylo to o nás. Domácí příliš velký odpor nekladli. Mohli jsme přidat i více branek. Potřebovali jsme uhrát dobrý výsledek, uhráli jsme nulu vzadu. Takže spokojenost panuje. Musíme ale dál tvrdě pracovat a připravit se kvalitně na další zápas.“