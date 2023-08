/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Výraznou posilu do svých řad ulovil účastník MSFL z Hlučína.…

„Nekončíme, divizi budeme hrát. Tým čeká dnes zápas v Šumperku,“ řekla Deníku v neděli dopoledne předsedkyně TJ Řepiště Kateřina Kišová. Do utkání nastoupí úplně jiná sestava, než hrála úvodní kolo ve Valašském Meziříčí. Po odchodu Pavola Bugáně zůstal v Řepišti pouze Lukáš Kiš. Řepiště místo Pavla Zavadila nově povede Radek Malina, trenér, který s divizí zkušenosti má. Trénoval například ve Frenštátu. „Mohu potvrdit, že pan Malina bude Řepiště trénovat, mužstvo převezme po nedělním utkání. V Šumperku bude mít tým na starosti náš trenér mládeže Zdeněk Fišárek,“ prozradila ještě Kateřina Kišová.

O složení týmu mluvit nechtěla, nicméně pětice hráčů přichází z Petřvaldu na Moravě. Jedná se Kouřila, Leixnera, bratry Pleškové a Maceje. Posledně jmenovaný útočník má dokonce na kontě i patnáct prvoligových startů, ve kterých si zapsal jednu branku. „Byli jsme požádaní o pomoc ze Řepiště. Dali jsme našim klukům souhlas k odchodu. Tím nechci říci, že by naše ambice měly klesnout,“ poznamenal trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. Z Řepiště do Petřvaldu zamířil v minulém týdnu Josef Celba.

Kromě petřvaldských hráčů do Řepiště míří osmnáctiletý Adam Kuděla z Karviné, který si prošel Orlovu nebo Hlučínem. Z Vratimova přichází dvaatřicetiletý Michal Duží, ten už ale v minulosti za klub z Frýdecko-Místecka hrával. „Chtějí divizi důstojně dohrát. Pomoci by jim měl i Třinec. Dojít by měli snad i dva zahraniční hráči,“ prozradil Deníku člověk, který je se situací v Řepišti obeznámen.