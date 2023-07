Divizní nováček fotbalové divize z Řepiště odehrál první přípravný zápas na novou sezonu. Na hřišti ve Velkých Hošticích prohrál s béčkem Slezského FC Opava 1:4. V sestavě týmu z frýdeckého okresu se objevil i hrající trenér Pavel Zavadil.

Pavel Zavadil se synem Nikolou | Foto: Deník/Petr Widenka

„S domácím trenérem Zdenou Partyšem jsem se shodli, že to byla dobrá prověrka,“ řekl úvodem hrající trenér Řepiště Pavel Zavadil. „V prvním poločase jsme hráli přesně to, co chceme. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Bohužel ty se nám nepodařilo proměnit,“ poznamenal bývalý ligista. „Opava hrozila z brejků, které se jí dařilo proměňovat,“ pokračoval Zavadil.

Z porážky si těžkou hlavu nedělá. „Nebyli jsme kompletní. Chybělo nám hned několik kluků. Svou sílu teprve ukážeme,“ podotkl. Sám se na trávníku ve druhém poločase objevil. „S tím, že bych ale hrál už moc nepočítám. Chci být ale připraven, když to bude potřeba,“ podotkl ostřílený ligový borec.

V přípravném období ještě Řepiště prověří Bánová a Lednické Rovné. Pak bude následovat předkolo MOL Cupu s Novým Jičínem.

SFC Opava – TJ Řepiště 4:1

Branky: Kovarník 2, Chládek, Pejša.

Opava B: Kramář – Vehovský, Pejša, Blažej, Hendrych – Jaroszek, Kostka, Chládek, Kovarník, Sochor – Višňa (55. Partyš). Trenér: Zdeněk Partyš.

Řepiště: Srazowski – Cverna, J. Matěj, Celba – Skřehot, N. Zavadil, Žídek, Hrabec, Berek – Jurča, Byrtus – Barčák, Kiš, P. Zavadil, Stach, D. Matěj. Trenér: Pavel Zavadil.