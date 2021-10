11. kolo: Polanka - Opava B 1:1 (42. Musila - 77. z pen. Mičola), MFK Karviná B - Bílovec 2:4 (39. Kuča, 87. Cherevka - 1. Limanovský, 5. Střelec, 16. Limanovský, 22. Střelec), Vítkovice - Frenštát pod Radhoštěm 0:1 (67. Klimpar), Frýdlant n. O. - Heřmanice 4:0 (42. Škorik, 45. Velička, 63. Svatonský, 87. Indra), Dětmarovice - Bohumín 0:3 (55. Košťál, 64. Padych, 73. Padych), Nový Jičín - Rýmařov 1:2 (19. Nieslanik - 59. Jeřábek, 61. Jeřábek), Havířov - SO Bruntál 1:1 (72. Kisza - 12. Šindler).

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.