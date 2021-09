/FOTOGALERIE/ První vítězství v novém ročníku divize F slavili v 8. kole fotbalisté Slezského FC Opava B, kteří doma porazili Nový Jičín 3:1. Havířov trenéra Miroslava Matušoviče zdolal Dětmarovice 3:2 a po víkendu už v tabulce také nemá nulu v kolonce vítězství. Na to v této sezoně čekají už jen poslední Dětmarovice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.