„Oni jsou sice poslední, ale směrem dopředu jsou fakt nebezpeční. Jednoduchý zápas to určitě nebyl, navíc si musíme přiznat, že takto se zápasy hrát nedají,” řekl po zápase pro klubový web trenér Frýdlantu Martin Šrámek, jenž nebyl spokojený s kombinační hrou svého týmu. „Musím uznat, že jsme nehráli vůbec dobře. Hráli jsme sice účelně, ale uprostřed zálohy to nešlapalo směrem dopředu,” dodal.

Domácí poslal do vedení už ve dvanácté minutě Svatonský a krátce před odchodem do kabin dával na 2:0 Švrček. Dětmarovice však v úvodu druhé půle snížily a zadělaly na drama.

Dvacet minut před koncem se sice podruhé v utkání prosadil Švrček, Dětmarovice však v nastavení dokázaly znovu snížit. Poslední slovo měl ale frýdlantský Velička, jenž dal v uplynulých dvou utkáních hattrick, a v nastaveném čase upravil skóre na konečných 4:2 pro Frýdlant.

„Jsme rádi, že jsme utkání nakonec zvládli. Dětmarovice mají v týmu hráče, co hráli vyšší soutěže, dost nepříjemný byl i urostlý Staško vpředu. Co mě potěšilo, tak že se kluci přidali střelecky k Bohdanovi, že to není jen na něm,” uzavřel Šrámek.

BFK Frýdlant nad Ostravicí - SK Dětmarovice 4:2 (2:0)

Branky: 41. a 70. Švrček, 12. Svatonský, 94. Velička – 54. Leibl, 93. Řapek. Rozhodčí: Slováček – Kulička, Volek. ŽK: Škorik, Literák – Jež, Ciku, Leibl, Hrtánek, Skoupý. Diváci: 234.

Frýdlant: Prepsl – Švrček, Marek (68. Wozniak), Literák, Indra – Škorik, Staněk – Wludyka (72. Šafner) – Svatonský (87. Fromelius), Soukup (72. Milar), Velička. Trenér Šrámek.