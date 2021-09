„Myslím si , že to převyšovalo úroveň divizních utkání. Rýmařov se projevil jako vůbec nejkvalitnější soupeř, se kterým jsme se tuto sezonu střetli. Jsem rád, že jsme opět neprohráli. Ta naše série je obdivuhodná, když přičtu ještě tu loňskou sezonu, tak máme nějakých deset zápasů bez porážky, což je úžasné,” dodal Šrámek.

Frýdlantští věděli, že je nečekaná vůbec snadný zápas, což se také potvrdilo. Hosté dokonce od třicáté minuty vedli. „První půle byla taková opatrnější. My inkasovali po takové tečované střele, kde jsme pak zaspali a Furik nám z dorážky skóroval. Měl na to strašně moc času, tam jsme zaváhali,” uvedl pro klubový web trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.