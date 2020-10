„Nedostali jsme gól, celou dobu jsme měli utkání pod kontrolou. Bohumín neměl jedinou šanci, do ničeho jsme je zkrátka nepustili,“ pochválil své svěřence trenér Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek.

Bohumínští do Beskyd dorazili coby lídr tabulky, který dosud prohrál jediný zápas. Domácí se ale na svého soupeře skvěle připravili. „Není tajemstvím, že naším hlavním plánem bylo odstřihnout od balonu jejich tvůrce hry Hanuse, což se povedlo. Kluci si ho měli všímat, aby neměl prostor, aby nepřijímal balony a nemohl je rozdávat, “ řekl Šrámek. „Je to můj kamarád, hrál jsem s ním. O poločase i po zápase mi nadával, že už se se mnou nebude bavit, že jsem mu to znechutil,“ pousmál se.

Domácím se po zranění vrátili Marek s Biolkem, což bylo hodně znát. „Oba hráli perfektně. Marek byl nejlepším hráčem na hřišti, na Biolka byla zase už třetí penalta. Je to nadstandardní hráč. Když se dostane do běhu s balonem, tak je těžké ho odstavit. Oba měli pauzu, ale zvládli to skvěle,“ řekl po zápase spokojený Šrámek.

Dalším z hrdinů utkání byl domácí Velička, jenž nejprve v 26. minutě otevřel nechytatelnou střelou skóre a po hodině hry dával z penalty na konečných 2:0. Frýdlantští se tak vrátili na vítěznou vlnu, kterou budou chtít prodloužit v neděli v Havířově. „Zápasy, které jsme nezvládli nebo prohráli, to bylo o naší hře. Nebylo to až tolik o soupeřích, že by nás někdo přehrál. Teď jsme se dobře připravili, zaslouženě jsme vyhráli a věřím, že i příště budeme bodovat,“ uzavřel Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – Bospor Bohumín 2:0 (1:0)

Branky: 26. a 60. Velička (ta druhá z penalty). Rozhodčí: Dedek – Macrineanu, Richtár. ŽK: Kučera, Škorik, Staněk, Švrček – Kodeš, Ferenc, Václavíček, Kubinski. Diváci: 368.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Střižík, Marek, Staněk, Švrček – Biolek (62. Svatonský), Škorík, Wludyka (91. Dvořák), Juříček (84. Wozniak) – Velička (68. Šafner), Kučera (88. Milar). Trenér: Šrámek.