Divizní fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí zabrali a po třech duelech bez vítězství vysoko přehráli Nový Jičín. Doma vyhráli 5:0.

Frýdlant doma nasázel pět gólů Novému Jičínu. | Foto: Lukáš Kaboň

Frýdlantský trenér Martin Šrámek udělal v sestavě několik změn. „A to nám asi pomohlo,“ řekl. Do útoku poslal místo Veličky Soukupa, který se podílel hned na třech gólech. Na stoperu pak nastoupil zkušený Staněk. „A vzadu jsme to uhráli s nulou,“ těšila výhra 5:0 Šrámka.