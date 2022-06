O postupu do MSFL se v klubu nemluví, výhra v divizi ale celý tým samozřejmě láká. „Snad už ten bod uhrajeme. Kdyby nám to teď nevyšlo, tak by to bylo zklamání. Užíváme si to a snad si užijeme i oslavy,“ usmál se Šrámek.

Frýdlant se dostal do čela tabulky v posledním podzimním kole. Na jaře sice prohrál v Karviné, s Vítkovicemi nebo s Bohumínem, stále se ale drží na špici. „Proti Karviné to bylo těžké, měli tam osm hráčů z áčka, podívat se přišel i trenér Pánik. Pak jsme jednou ztratili, když jsme hráli přes týden, po práci. S Bohumínem to pak bylo o jedné brance, ani jednou jsme tak vyloženě nevybouchli,“ říká Šrámek.

O víkendu Frýdlant jede do Bílovce, se kterým na podzim doma prohrál. „Víme, že nás porazili, ale taky víme, že nás na konci podzimu bylo už málo. Bylo to složité, lepili jsme to. I teď nás čeká těžký zápas, ale víme, že nám stačí jen bod, nikam se tak nemusíme hnát,“ dívá se k víkendovému duelu Šrámek.

Frýdlant je blízko historickému úspěchu, žádné napětí ale v kabině nečekejte. „Kluci jsou celou sezonu nahoře, tlak je na ně každý zápas. Zvládají to dobře, když vyběhnou na hřiště, tak už na to nemyslí. Soustředí se jen na fotbal, máme zkušený tým, se kterým to nemává,“ uzavřel trenér Šrámek.