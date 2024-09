Pět utkání, pět výher, taková byla předzápasová bilance havířovského celku, který od samého počátku soutěže kráčí za svým postupovým cílem. Duel zkušeného celku s frýdlantským mládím tak měl jasného favorita.

Na hřišti to ovšem až tak jednoznačně nevypadalo. Domácí se srdnatě rvali o co nejlepší výsledek. „Věděli jsme o soupeřově kvalitě a fotbalovosti. Proti takovým týmům musíte podat stoprocentní odhodlání a odvahu. To vše jsem u našich hráčů viděl, potěšili mě,“ řekl kouč 1.BFK Radim Wozniak. Havířovští se prosadili až v samém závěru prvního poločasu, když se po autovém vhazování dostal k míči Berek, který nedal domácímu brankáři šanci – 0:1. „Byla to škoda, už to vypadalo, že ten remízový stav dotáhneme až do přestávky. Ale soupeř měl více ze hry, ten rozdílový stav byl asi spravedlivý,“ přikyvoval hlavou Wozniak.

Frýdlantu se povedl vstup do druhého dějství. Mikulenka sklepl míč k Literákovi a domácí kapitán prokázal své bohaté zkušenosti – 1:1. „Ke konci zápasu nám ale přestala fungovat hlava, začali jsme se strachovat o výsledek,“ mrzelo kouče Frýdlantu. Havířovští pak zásluhou Wojnara tento vyrovnaný duel rozhodli v 85. minutě. „Samozřejmě jsme z těsné porážky zklamaní, ale ten výkon týmu mě potěšil. Teď nás čekají nesmírně těžké zápasy s Krnovem a Břidličnou. Tady se teprve ukáže náš charakter,“ dodal Wozniak.

Jelikož se nedávné povodně dotkly také krnovského klubu, domluvil se soupeř s Frýdlantem na změně pořadatelství. Utkání 9. kola se odehraje tedy na frýdlantském trávníku, ale hrát se bude už ve čtvrtek 26. září od 16.30 hodin.

1. BFK Frýdlant n. O. – MFK Havířov 1:2 (0:1)

Branky: 50. Literák - 43. Berek, 85. Wojnar. Rozhodčí: Labaš - Malý, Votava. ŽK: Literák, Svatonský, Mikulenka, Šafner - Jonathan, Wojnar, Bugáň (mimo hřiště). Diváci: 290.

Frýdlant: Švrčina - Střižík, Mikulenka, Literák, Míček - Šafner, Kulhánek - Juříček, Barčák (75. Žáček), Svatonský (75. Niedoba) - Voznica. Trenér: Radim Wozniak.