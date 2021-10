Heřmanice jsou sice v tabulce poslední, v Beskydech ale nechtěly dát svou kůži lacino. Hosté dlouho bránili bezbrankový stav, Frýdlant však udeřil v závěru půle - a to hned dvakrát.

Nejprve otevřel skóre Škorik a před odchodem do kabin se prosadil i kanonýr Velička - 2:0. „Měli jsme tam strašně moc stadnardek, ale pořád nám to lítalo jen těsně kolem. Až se potom hlavou trefil Škory a tím se to celé otevřelo. Najednou měli i útočníci více prostoru, takže jsme hned přidali druhý gól, který byl pro nás takový uklidňující,” uvedl pro klubový web trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Závěr první půle prakticky rozhodl o osudu utkání. Ve druhém poločase Frýdlant přidal zásluhou Svatonského s Indrou další dvě branky a vyhrál vysoko 4:0.

Domácí byli po utkání pochopitelně spokojení, jenže se jim znovu rozrostla marodka. „Je to těžké, že se nemůžeme sejít kompletní a v klidu prostřídat. Děláme teď spíš vynucená střídání, než taktická,” prohlásil Šrámek, jenž už vyhlíží zápas proti Frenštátu, tedy duel druhého a třetího týmu tabulky. „Souboj s Frenštátem bude takové malé derby. Doufám, že bude trošku solidní počasí, jelikož nám hlásí tady pod horami sněžení. Tak snad bude hřiště způsobilé. A kdyby ne, tak se to pořád může ještě odložit. V soutěži nás je jen čtrnáct, takže těch volných termínů je dostatek. Byla by však škoda hrát utkání vynuceně na nějakém zasněženém nebo bahnitém terénu. Věřím, že kdyby bylo pěkné počasí, tak od nás dorazí do Frenštátu spoustu lidí,” dodal.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - FC Heřmanice Slezská 4:0 (2:0)

Branky: 42. Škorik, 45. B. Velička, 63. Svatonský, 87. Indra. Rozhodčí: Lukašík – Kaloč, Žurovec. ŽK: Šafner, Škorik, B. Velička – Dujsík, Půda, Biskup. Diváci: 210.

Frýdlant: Prepsl – Střižík, Literák (33. Wozniak), Marek, Švrček – Staněk (72. Indra) – Šafner, Škorik – Svatonský, B. Velička, Milar (62. Fromelius). Trenér: Šrámek.