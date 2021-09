Frýdlant jede. Tým z Beskyd letos z pěti zápasů čtyřikrát vyhrál, pouze jednou remizoval, nastřílel 16 branek a v tabulce je druhý - o dva body za dosud stoprocentní Polankou. „Jasně, že jsme spokojení. Jsme produktivní a sbíráme body,” řekl pro Deník trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Na první pohled se zdá, že v Beskydech mají pouze důvody k radosti. Jenže zdání klame, Frýdlant totiž trápí v úvodu sezony obrovská marodka. „Podle mě to je způsobené i covidem. Kluci dlouho nehráli a jejich těla nejsou tak odolná. Někteří už dokonce mají po konci sezony naplánované operace,” prohlásil Šrámek, který v posledním utkání proti Novému Jičínu dokonce na závěrečné minuty nastoupil na hřiště. „O tom radši ani nepiště,” smál se.

Čtyřiačtyřicetiletý Šrámek se objevil už v generálce na start sezony, loni hrával v I. B třídě za Ostravici, v divizi si ale ještě nezahrál. „Měli jsme zase marodku. Každý týden používáme i Radima Wozniaka, který už ani netrénuje. Po našem zápase jel hrát za Starou gardu Baníku,” řekl Šrámek.

Své svěřence je zvyklý dirigovat z lavičky, na hřišti se však cítil dobře. „Kluci jsou na mě zvyklí. Hrál jsem i během přátelských zápasů nebo na turnaji v Turzovce. Zapojuji se i na tréninku, takže pro kluky to nebylo žádné překvapení. S většinou z nich jsem navíc hrával už ve Frýdku-Místku,” přiznává kouč druhého týmu aktuálního divizního ročníku. „Šel jsem na hřiště za stavu 4:2, už bylo rozhodnuto. Bylo to i pro diváky,” usmál se.

Do dalšího zápasu už se Šrámek každopádně naskočit nechystá. „Pomáhají nám i dorostenci, ale ti mají taky své zápasy. Těžko teď seženeme někoho nového, ale už by se nám měli vrátit Škorík a Biolek. To už by nás mělo být docela dost,” doufá trenér týmu z Beskyd.