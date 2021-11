Frýdlant nad Ostravicí na podzim trápila obrovská marodka. Do akce se musel vracet Radim Wozniak a několik zápasů dokonce odehrál i trenér Martin Šrámek. Ten se v posledním podzimním utkání proti dosud vedoucí Polance postavil do základní sestavy a svému týmu pomohl k výhře 2:0, což beskydské vyšvihlo na první místo tabulky, na kterém také přezimují.

„Bereme i kluky, kteří o víkendu hrají za dorost. Je to šílené, tolik zranění jsem za pětadvacet let nezažil, v Polance nám chybělo osm hráčů. Ze všeho jsme se ale vylízali a prohráli jsme jediný zápas. Je to famózní,” pochválil své svěřence pro Deník Šrámek.

Frýdlant za sebou zanechal B týmy Karviné, Opavy nebo třeba Rýmařov. Tým z Beskyd je tak rázem největším aspirantem na postup do MSFL. „Jsme první, takže by bylo alibistické, kdybychom řekli, že se o postup nepokusíme. Zkusíme to. A pokud vyhrajeme, tak pak už to nebude na nás, rozhodující slovo bude mít město,” řekl trenér Šrámek, který moc dobře ví, že třetí liga si žádá vyšší rozpočet. „Máme tady skvěle podmínky, ale kdyby finance na třetí ligu nebyly, tak by to bylo složité. Je tady taky spousta sponzorů, kteří nás léta podporují, záleželo by na vedení, jak se s tím vypořádá. My se každopádně o postup porveme a uvidíme, jak se to vykrystalizuje,” dodal kouč 1. BFK.

Frýdlant sice kosilo jedno zranění za druhým, je však otázkou, zda divizní lídr bude během podzimu posilovat. „Je nás 16, máme tři gólmany, to je dost. Pokud by byli všichni zdraví a ještě bychom posílili, tak se někdo nedostane ani na soupisku pro zápas. Víme ale, jak moc nás omezily zdravotní problémy, takže uvidíme, jak se k tomu postavíme,” říká Šrámek, který si cení, jak moc jeho týmu pomáhá třiačtyřicetiletý Radim Wozniak, který už svou kariéru sice uzavřel, v případě potřeby se ale na zápasy stále vrací . „Drží nás nad vodou, pomáhá nám. Naposledy jsem zaskočil i já, ale zvládáme to. Jsme skvělá parta a to rozhoduje,” prohlásil spokojeně Šrámek.