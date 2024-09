Divizní fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí nenavázali na svůj výkon ze středeční dohrávky s Rýmařovem, kdy tým zdobila bojovnost a chuť jít si za svým cílem. Tentokráte výkon mužstva nebyl už takový, což nazlobilo kouče 1. BFK Radima Wozniaka. „Ten zápas nebyl vůbec vydařený. Vyhrál ale lepší tým, což se mě samozřejmě neříká dobře. Hosté se v hlavách velmi dobře připravili, věděli, že jde o důležité utkání. Vždyť se hrálo o pomyslných šest bodů,“ mrzelo po utkání trenéra Frýdlantu.

I když šla hra domácího celku po změně stran nahoru, do vedení se dostali hosté z Nového Jičína. V 65. minutě pálil nekompromisně pod břevno krajní záložník Hazha. „Poté jsme mohli naše vedení několikrát navýšit. To se ale nestalo. Domácí nás nakonec mohli za to potrestat, když výstavní ránou z přímého kopu orazítkovali obě brankové konstrukce. Závěr jsme si již pohlídali a domů odvezli cenné vítězství,“ řekl novojičínský trenér Pavel Kunc.

„Po inkasované brance jsme se snažili na vývoj zápasu nějak reagovat, ale nechci se pouštět do hodnocení jednotlivých hráčů. Po dnešku by si ale měli někteří sáhnout do vlastního svědomí. Každý věděl, oč v zápase s Novým Jičínem jde. Pokud nás ale přejede tento soupeř, který doposud ještě nebodoval, tak je to špatně,“ sdělil zklamaným hlasem kouč Frýdlantu.

O nápravu se budou moci hráči 1. BFK pokusit v sobotu 14. září, a to na hřišti v Řepišti. Utkání začne v 16.00 hodin.

1. BFK Frýdlant n. O. – FK Nový Jičín 0:1 (0:0)

Branka: 65. Hazha. Rozhodčí: Pavlica – Smýkal, Dudek. ŽK: Svatonský, Niedoba, Žáček, Literák – Kocián, Cacek, Nippert, Magdon, Janovský. Diváci: 190.

Frýdlant: Švrčina – Niedoba, Mikulenka, Míček, Literák – Kuhlánek – Papík (46. Žáček), Šafner (68. T. Stávek), Bartek, Svatonský - Voznica. Trenér: Radim Wozniak.