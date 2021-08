Frýdlantští vstoupí do sezony v sobotu domácím duelem proti B týmu Karviné, která je hlavním favoritem celé soutěže. „Pokud bychom byli v plné sestavě, tak bychom se chtěli rvát o horní pozice tabulky, ale teď je to pro nás opravdu složité. Mimo hru máme šest hráčů a s každým zápasem je to horší,” posteskl si pro Deník kouč 1. BFK Martin Šrámek.

Frýdlant už má jeden ostrý zápas za sebou, v předkole MOL Cupu však nečekaně padl s Vítkovicemi. Už tehdy ale tým trápila marodka, která se od té doby ještě rozšířila. „Jedna absence bude delší, ostatní se snad do čtrnácti dnů dají nějak do kupy,” komentuje složitou situaci Šrámek.

Beskydští sehráli generálku na sezonu na půdě Nových Sadů, se kterými remizovali 4:4. Do utkání opět zasáhl i Radim Wozniak a v 68. Minutě vyběhl na trávník dokonce i trenér Šrámek. Nastoupí snad i v divizi? „Nastoupit můžu, ale opravdu bych nastoupil jen nerad,” usmál se. Pak ale zvážněl. „Proti Karviné nám nepomůže ani Wozniak, který tady nebude. Musíme se s tím nějak poprat,” dodal.

Návrat Literáka

Vzhledem k velké marodce by šanci mohli dostat i dorostenci. „Dva s námi trénují. Jeden už se dokonce dostal i do základní sestavy,” řekl trenér Šrámek, který v létě v týmu přivítal i zkušeného Petra Literáka, jenž se do Frýdlantu vrátil po dlouhých letech ve Frýdku-Místku. „Jsem moc rád, že ho tady máme. Je to velká posila,” řekl na jeho adresu.

Frýdlant má na úvod sezony těžký los. Po utkání s Karvinou B ho čekají Vítkovice, Opava B nebo Dětmarovice. „Bude to složité. V úvodu soutěže nebudeme v ideálním rozpoložení. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale pokud nám uteče pár kol a poztrácíme nějaké body, tak už se to pak bude těžko honit. Uvidíme, jak to zvládneme s Karvinou, pak budeme počítat hráče pro další zápas,” uzavřel Šrámek.