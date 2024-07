„Máme za sebou druhé utkání v přípravě a i když jsme znovu prohráli, jsem s průběhem spokojen. Kluci odvedli na hřišti to, co jsem po nich chtěl. Chybí nám ještě větší souhra a taková ta zápasová praxe,“ řekl pro klubový web trenér Frýdlantu Radim Wozniak. „Tento týden je pro hráče po fyzické stránce dost náročný, vše ale směřujeme k nedělnímu pohárovému zápasu ve Frenštátu pod Radhoštěm,“ připomněl Radim Wozniak duel 2. předkola MOL Cupu.

„V utkání se střídaly dobré i špatné věci. Náš kolektiv se v létě hodně obměnil, bude to ještě nějaký čas zkrátka trvat, než si to sedne. Navíc nám dnes chyběli zkušení Škorik s Juříčkem. Kluci, co je ale zastoupili, tak nezklamali,“ pochválil mužstvo kouč Frýdlantu. „V čem nás bude tlačit bota, tak to je v absenci hrotového zabijáka, který nasype soupeřům spoustu branek. Musíme se zkrátka o ty góly podělit kolektivně,“ dodal Radim Wozniak.

Příprava (úterý 23. 7. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí – Hranice 0:2 (0:1)

Branky: 9. Vymětalík, 73. Červenka. Rozhodčí: Stankov. Diváci: 120.

1. BFK Frýdlant n. O.: Švrčina (46. David) – Střižík (36. Niedoba), Míček, Literák (60. Mikulenka) – Mikulenka (46. Kulhánek) – Barčák, Šafner (46. Šustai), Bartek, Svatonský (46. Kautský) – Voznica (60. Hykel), Papík (60. Parma). Trenér: Radim Wozniak.