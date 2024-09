Pouze jednoho hráče na střídání měl frýdlantský trenér Radim Wozniak k dispozici před domácí dohrávkou 3. kola s Rýmařovem. „Nejsem moc zastáncem těchto krátkodobých výpůjček, ale šli jsme do toho pouze kvůli tomu, že nás bylo málo, a navíc ve stejném čase hrál náš dorost utkání v Raduni. Proto jsme využili toho, co možné je,“ prozradil kouč 1. BFK.

Frýdlantu se tak před utkáním hlásili hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží. Ostravický středopolař Petr Stýskala má na svém kontě šest prvoligových startů v dresu Slovácka, Stanislav Cabák si zahrál druhou ligu za Třinec a obránce Jan Hrdlička působil zase v třetiligovém Frýdku-Místku. Na lavičku náhradníků dokonce usedl bývalý gólman Frýdlantu Ondřej Prepsl, který sice již ukončil svou kariéru, ale své kamarády nechtěl nechat ve štychu. „Klukům musím poděkovat a také je i pochválit. Hrdla (Hrdlička, pozn. red.) byl vzadu bezchybný a spolehlivý. Stýskala s Cabákem splnili přesně to, co jsem po nich chtěl,“ pochvaloval si Wozniak. „Tímto bych chtěl nejen klukům, ale hlavně jejich klubům Lískovci a Ostravici strašně moc poděkovat, že nám vyšli vstříc. A zda jsem kluky přemlouval na delší působení? Ne, neptal jsem se jich na to, byla to pouze výpomoc na jeden zápas,“ dodal frýdlantský trenér po vítězném zápase, kdy hráči 1. BFK porazili Rýmařov 3:1.