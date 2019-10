Domácí BFK se však svého soupeře nezalekl a již během první pětačtyřicetiminutovky hrál s hosty vyrovannou partii. „Vlastně jsme hosty za celý zápas do žádné tutovky nepustili,“ pochvaloval si skvělou defenzívu Šrámek.

Jediná branka střetnutí padla krátce po změně stran, kdy Velička bombou doslova propálil brankáře Neumana. „Hned vzápětí jsme přidali druhou branku, ale je škoda, že se Velička snažil míč dorazit, čímž mu byl odmáván ofsajd. Možná by to byl gól i tak,“ mrzelo domácího trenéra.

Karviná o sobě dala vědět hlavně v samém závěru střetnutí, kdy se usadila na domácí polovině hřiště. Nějakou vylouženou tutovku si ale hosté nevypracovali. Frýdlant tak vedoucí celek soutěže porazil tím nejtěsnějším možným rozdílem. „Kluci zaslouží pochvalu, stálo je to obrovské množství sil. My jsme se na zápas celý týden poctivě chystali. Věděli jsme, že musíme s Karvinou minimálně tu půlhodinu vydržet a potom se týmu zvedne sebevědomí. V mužstvu máme totiž hodně zkušených hráčů, kteří se z takového utkání nesesypou. Rozdíl mezi námi dvěmi vidíme hlavně v trénovanosti. Zatímco oni mají minimálně těch šest tréninků týdně, tak my se sejdeme jen třikrát,“ dodal Šrámek. „Důrazný fotbal domácích nám nevoněl. Frýdlant měl tři gólovky, jednu dal. Bušili jsme do obrany, ale bez úspěchu. Jejich gólman si během devadesáti minut pořádně nesáhl na míč,“ komentoval výkon svých svěřenců karvinský kouč Čestmír Kročil.

Také v dalším kole narazí Frýdlant na ligový rezervní celek, tentokráte se vydá do Opavy, kde se hraje v neděli 20. října od 10.15 hodin.

1. BFK FRÝDLANT – MFK KARVINÁ B 1:0 (0:0)

Branka: 52. Velička. Rozhodčí: Hubený – Heger, Kouřílek. ŽK: Šigut, Velička - Krivák. Diváci: 380.

Frýdlant: Prepsl – Střižík, Hrdlička, Marek – Dvořák (69. Šafner), Škorik, Staněk, Kučera (78. Svatonský) – Wludyka (86. Hanus) – Šigut (54. Klimas), Velička (78. Wozniak). Trenéři: Martin Šrámek a Jiří Krejčí.

Karviná B: Neuman - Putyera, Dreksa, Krivák, Hujo (61. Hejda) - Greguš (72. Seriš) - Moravec, Bukata, Vlachovský, Puchel (61. Hladík) - Galuška. Trenér: Čestmír Kročil. (sch)