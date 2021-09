Sobotní odpoledne se ve Frýdlantu nad Ostravicí neslo ve slavnostním duchu. Nejprve proti sobě nastoupili staří páni domácího Frýdlantu a Frýdku-Místku a následně v rámci dalšího divizního kola změřily síly týmy 1. BFK a hostujícího Havířova.

Frýdlant dosud v soutěži neprohrál a dobrou formu potvrdil také v souboji s Indiány. První poločas sice žádnou branku nenabídl, po pauza se ale domácí prosadili třikrát a připsali si další důležité body.

Skóre utkání otevřel v 66. minutě z penalty kanonýr Velička, na něhož navázal dvěma zásahy Škorik. „Věděli jsme, že i když jsme jim dali v přípravě šest gólů, tak tentokrát to nebude vůbec jednoduché. Před zápasem jsme si říkali, že věříme, že bychom to mohli zlomit v posledních dvaceti třiceti minutách,” uvedl po zápase pro klubový web frýdlantský trenér Martin Šrámek, jehož svěřenci poprvé v sezoně udrželi čisté konto. „V sestavě jsme museli udělat jednu vynucenou změnu, kdy Martin Indra nemohl přijít na zápas, takže na stopera jsme stáhli Zdendu Staňka a dnes to vzadu klaplo. Jsme prostě trpěliví a čekáme jen na to, kdy ty góly přijdou. Někdy je to dříve, někdy zase později,” dodal Šrámek

Frýdlant se díky další výhře dotáhl na vedoucí Polanku a oba týmy mají na čele tabulky už 16 bodů. Beskydští si tak nadělili krásný dárek ke svým devadesátinám.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - MFK Havířov 3:0 (0:0)

Branky: 66. Velička (pen.), 71. a 91. Škorik. Rozhodčí: Gasnárek – Mayer, Budovič. ŽK: 0:2 Diváci: 476.

Frýdlant: Prepsl – Literák, Marek, Z. Staněk, Švrček – Škorik, Šafner (88. J. Staněk) – Wludyka (73. Wozniak) – Milar (73. Svatonský), Soukup (85. Fromelius), Velička (88. Plucnara). Trenér: Šrámek.