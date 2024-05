Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí dokázali ve středeční předehrávce 33. kola MSFL porazit Třinec 2:1 pozdním gólem Davida Kedroně, přesto zůstávají na 17. místě tabulky. Hosté klesli na 7. příčku.

Hlučín - Třinec. | Video: Jakub Nohavica

Frýdlant vedl po brance Ondřeje Škorika, Třinec bleskově srovnal zásluhou kapitána Lukáše Holíka. Derby nakonec rozhodl v samém závěru domácí David Kedroň. „Kluci podali znovu nadstandardní výkony. Byla tam bojovnost i kolegialita. Těšilo mě, že jsme se mohli vyrovnat nesrovnatelnému. Profesionálům z Třince jsme stačili nejen fyzicky, herně, ale i takticky, a to jsou právě ty atributy, které nás ženou k tomu, abychom byli stále lepší,“ řekl trenér Frýdlantu Radim Wozniak.

„Gratuluji Frýdlantu k zaslouženému vítězství, kterému šel vstříc mnohem více než my. Nám scházelo více bojovnosti, bez které se uspět nedá. Naše výkony doma a venku, to je jako den a noc. Je to k zamyšlení, musíme z toho vyvodit závěry, protože takhle to nepůjde. Chtěl bych se tímto omluvit všem fanouškům, zejména pak těm, kteří nás přijeli podpořit,“ prohlásil kouč Třince Tomáš Hejdušek, jehož výběr prohrál venku podruhé v řadě, předtím padl v Hlučíně 2:3.

Předehrávka 33. kola MSFL (středa 1. 5. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí – Třinec 2:1 (1:1)

Branky: 25. Škorik, 87. Kedroň – 27. Holík. Rozhodčí: Mankovecký – Dedek, Dudek. ŽK: Škorik, Literák, Juříček, Mikulenka – Szewieczek, Dedič, Samiec. Diváci: 420.

1. BFK Frýdlant n. O.: Thimel – Střižík, Literák, Škorik – Mikulenka, Juříček, Šafner, Svatonský (62. Hajnoš) – Soukup (62. Varadi), Teplý, Kedroň. Trenér: Radim Wozniak.

FK Třinec: Mrózek – Szewieczek (46. Cienciala), Orság, Dadak Bolf – Samiec, Machuča (79. Ayoola) – Yakubu (46. Konečný), Holík, Omasta (79. Vlachovský) – Dedič. Trenér: Tomáš Hejdušek.