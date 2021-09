Beskydští přidali další výhru, i když je trápila marodka. „Ve čtvrtek se nám na tréninku zranil Švrček, věděli jsme, že nemůžeme počítat se Škoríkem, který dal minule dvě branky. Někteří v týdnu ani netrénovali, jelikož se léčili, Souky musel nastoupit do zápasu s horečkou,” dodal Šrámek, jenž se v závěru utkání, už za rozhodnutého stavu, zase podíval na hřiště.

Hosté byli od začátku do konce lepší a aktivnější, z čehož pramenil velký tlak, po kterém si domácí dali dva vlastní góly. Třetí trefu beskydského týmu přidal kanonýr Velička.

„Snažili jsme se hrát po zemi, nechtěl jsem žádné nákopy. I proto jsem moc rád, že kluci kombinační hrou domácí jasně přehrávali. Ti možná byli po těch dvou výhrách v řadě trochu zaskočeni, jelikož jsme je kromě snad jediné šance do ničeho extra nepustili,” uvedl po zápase pro klubový web trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.