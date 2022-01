Frýdlant na podzim kosila marodka, přesto tým v posledním kole přehrál do té doby vedoucí Polanku a vyhoupl se do čela. Po parádním podzimu ale následuje tvrdá dřina. „Teď makáme na kondičce, pak nás čeká soustředění v Horní Bečvě, po kterém začneme i na hřišti. Uvidíme, co nám terén dovolí,” řekl pro Deník frýdlantský kouč Martin Šrámek. „Kluci jsou nachystaní dobře, každý měl individuální plán, který doma museli plnit,” dodal.

Šrámek je rád, že se mu vyprazdňuje rozsáhlá marodka. „Literák se Staňkem jsou po operaci, už ale začínají trénovat a na jaro budou připravení. Dlouhodobě mimo je pak Biolek, jinak jsme zdraví,” těší jej.

Frýdlantští už za sebou mají i první přátelský zápas, který sehráli proti mužstvu Karviné do 19 let. Tým z Beskyd byl v utkání lepší a vyhrál 3:0. „Byl to běhavý zápas. Jsem rád, že jsme si po takové době zase zahráli, dobrý byl i výsledek. Jsem spokojený,” usmál se Šrámek.

Kádr Frýdlantu se během zimy zatím nezměnil. Do týmu se vrátil z Frýdku-Místku Kučera a do klubu by mohl zamířit i Petr Stýskala - čtyřiatřicetiletý záložník, který má na kontě šest startů za ligové Slovácko. „Snažíme se domluvit. Už za nás nastoupil proti Karviné, ale ještě to není dotažené,” říká Šrámek, jenž přiznává, že zájem je i o několik frýdlantských hráčů, kteří se ukázali během povedeného podzimu. „Nějaké náznaky tam jsou, ale nikdo od nás odejít nechce. Všichni zůstávají,” uzavřel.