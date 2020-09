Opavští měli na soupisce několik zkušených hráčů a využili i posily z A týmu. V bráně nastoupil Šrom, do utkání zasáhl i Mičola a ve druhé půli se dostali do hry Manzia se Železníkem. „A ti nám dělali velké problémy,“ řekl trenér 1. BFK Martin Šrámek.

Frýdlantští nakonec prohráli 0:4, ale kdo ví, jak by zápas dopadl, kdyby hosté proměňovali své šance. „Jen v prvním poločase jsme šli třikrát sami na bránu,“ litoval zahozených příležitostí Šrámek. Jenže Millar, Wludyka ani Kučera své šance neproměnili, a tak za to hosté pykali. „Když proti tak kvalitnímu soupeři zahodíte tolik šancí, tak vás potrestají. A přesně to se stalo,“ dodal Šrámek.

Opava se dostala do vedení krátce před přestávkou zásluhou Janjuše. „Ve druhém poločase jsme to chtěli vyrovnat a třeba i otočit. Šance jsme i měli, ale bohužel to nevyšlo,“ uvedl Šrámek.

Slezané rozhodli po hodině hry, kdy dali dvě rychlé branky. „To už bylo po zápase. Už jsme se do toho nemohli dostat,“ řekl Šrámek po trefě Železníka, který dával na 3:0. „Bylo rozhodnuto,“ dodal hostující kouč. V samém závěru se pak ještě prosadil opavský Rataj.

SFC Opava B – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 4:0 (1:0)

Branky: 38. Janjuš, 62. Dušek, 64. Železník, 88. Rataj. Rozhodčí: Sivera – Kaloč, Páral. ŽK: Jelínek, Vrána – Staněk, Škorik. Diváci: 48.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Střižík, Staněk, Švrček, Svatonský – Šafner, Škorik (78. Dvořák), Jiříček – Wludyka (66. Soukup), Milar (63. Velička), Kučera. Trenér: Šrámek.