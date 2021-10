Frýdlant minulý týden poprvé v sezoně prohrál a padl doma s Bílovcem, v posledním utkání podzimu ale předvedl parádní výkon. Beskydští porazili do té doby vedoucí Polanku, venkovní šlágr vyhráli 2:0 a dostali se do čela tabulky.

„Začínáme slavit,” usmál se krátce po zápase kouč Frýdlantu Martin Šrámek, který se vzhledem k rozsáhlé marodce svého týmu postavil dokonce do základní sestavy. „Jsme v zoufalé situaci, máme osm zraněných hráčů. Radim Wozniak, který už skončil, byl v posledních čtyřech kolech v základu, teď jsem dokonce nastoupil i já,” řekl Šrámek.

Přestože byl Frýdlant hodně oslabený, dosavadního lídra soutěže zaslouženě přehrál. Polanka sice měla první šanci, proti které skvěle zasáhl brankář Prepsl, pak už ale převzali iniciativu hosté.

V patnácté minutě domácí Bednář tečoval pokus Veličky a Frýdlant vedl 1:0. „Nechápu, proč ten gól nedali Veličkovi. Stalo se to už podruhé. On odehrál skvělý zápas, v útoku jsme hráli parádně,” uvedl Šrámek, který věděl, že rychlý hostující gól průběh utkání hodně ovlivnil. „Nemuseli jsme pak nikam divočit,” dodal.

Druhou branku dal v 56. minutě Soukup. „Spoustu dalších šancí jsme nedali, neproměnili jsme ani penaltu, ale celý tým musím ohromně pochválit. Kluci drží neuvěřitelně při sobě. I hráči, kteří jsou zranění, chodí na všechny zápasy a povzbuzují nás. Dnes jsme to zvládli díky skvělému kolektivu a o to je to cennější,” pochválil své svěřence Šrámek.

Kouč beskydského týmu má ohromnou radost z toho, kde se jeho svěřenci nachází, taky už se ale těší na to, až bude mít pohromadě celý tým. „Bereme i kluky, kteří o víkendu hrají za dorost. Je to šílené, tolik zranění jsem za pětadvacet let nezažil. Ze všeho jsme se ale vylízali a prohráli jsme jediný zápas. Je to famózní,” uzavřel Šrámek.

FK SK Polanka nad Odrou – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:2

Branky: 15. Bednář (vl), 56. Soukup. Rozhodčí: Matějek - Lukašík, Pospíšl. ŽK: 2:2. Diváci: 150.

Frýdlant: Prepsl - Švrček, Šrámek, Wozniak, Marek - Střižík, Soukup (90. Fromelius), Indra (71. Milar), Škorík, Svatonský - Velička. Trenér: Šrámek.