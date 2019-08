Ani ve druhém podzimním zápase v Moravskoslezské divizi fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí nezaváhali.

Gólman Ondřej Prepsl si navíc připsal na své konto další čisté konto. „Dá se říct, že jsme domácí tým tlačili po celý zápas. Oni se usadili před svou šestnáctku a my museli dobývat. Více šancí jsme si vypracovali spíše v prvním poločase, ale skórovat se nám povedlo až v samém závěru. To do vápna poslal centrovaný míč Střižík, Soukup jej pak lehce líznul a domácí hráč si dal vlastní branku,“ komentoval vítězný duel trenér 1. BFK Martin Šrámek.