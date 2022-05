„Byla to pro nás strašně důležitá výhra, abychom se zase chytli a udrželi se na špici, kde chceme být celé jaro,” uvedl pro Deník kanonýr Bohdan Velička, který dal v utkání dvě branky.

Jeden z gólů třiadvacetiletý útočník vstřelil z penalty, na kterou přitom nebyl ani určený. „Honza Wludyka už ale nebyl na hřišti a Michal Švrček stál na půlce. Tak jsem na to šel já. Věřil jsem si, gólman šel na druhou stranu, proměnil jsem s přehledem,” prohodil Velička.

Frýdlantský útočník se na jaře trefil potřetí, celkově má na kontě už 16 zásahů a je nejlepším střelcem celé divize. „Koruna pro krále střelců mě samozřejmě láká, ale byla by to spíš už jen taková třešnička. Hlavně chceme vyhrát celou divizi, pro to chce každý udělat na hřišti maximum. Ovšem kdyby se povedlo vyhrát obojí, bylo by to nejlepší,” usmál se.

Frýdlant na jaře sice už dvakrát padl, přesto je stále v čele. „Druhá Polanka taky ztratila několik bodů. Tabulka je však hodně vyrovnaná, čtvrté Vítkovice na nás ztrácí jen tři body,” dodal Bohdan Velička, který přiznal, že na jaře se jeho role v týmu oproti podzimu trochu změnila. „Naše hra nestojí na jednom hráči, což je dobře. Máme skvělý tým a parádní partu,” říká.

Beskydské teď čeká souboj s Bruntálem, ve kterém by rádi navázali na předešlou výhru a nastartovali vítěznou šňůru. Triumf nad Havířovem jim rozhodně dodal sebevědomí. „Hráli jsme s nimi v zimě přátelák a prohráli jsme. Havířov změnil tým, na jaře boduje a hraje dobře. My jsme ale plnili to, co jsme měli, přehrávali jsme je kombinačně a k ničemu jsme je nepustili,” těší Veličku.