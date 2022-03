Klub z Frýdku-Místku se před sezonou přesunul ze Stovek do Vratimova. Čtyřicetiletý Literák ale přijal jinou výzvu a zamířil z MSFL do divize. Rozhodně však neprohloupil, s Frýdlantem kraluje tabulce a beskydský tým je největším adeptem na postup do třetí nejvyšší tuzemské soutěže.

„To nikdo nečekal. Celý podzim nás trénovalo málo a měli jsme hodně zraněných. Asi se počítalo s tím, že budeme hrát nahoře, ale že budeme v čele tabulky, v to jsme ani nedoufali,” řekl pro Deník zkušený obránce.

Frýdlant během podzimu kosila veliká marodka, trenér Šrámek někdy ani před zápasem nevěděl, jestli dokáže poskládat celou jedenáctku a týmu museli pomáhat i dorostenci, přesto Frýdlant v posledním podzimním kole porazil do té doby vedoucí Polanku, vyhoupl se do čela a rázem se stal žhavým aspirantem na postup do MSFL.

„Všechno je reálné, jsme první. Uvidíme, jaké bude jaro a jak na tom budeme zdravotně. O postupu se nebavíme, chceme ale všechno vyhrát a pak už bude záležet na managementu a městu,“ komentuje situaci Literák, který ví, že Frýdlant bude na jaře pod velkým tlakem. „Pořád chceme vyhrávat. Když vyhráváme, tak jsme nahoře a tam my chceme být. Ale teď jsme první a každý se na nás bude chtít vytáhnout, jaro bude o hodně těžší,“ uvědomuje si zkušený bek, který se během podzimu přesunul z postu stopera na kraj obrany. „To si hodně užívám. Je to taky o útočení, o centrech a to mám rád, dodalo mi to entuziasmus,“ dodal.

Literák odehrál povedený podzim, v jeho závěru se ale zranil, měl problémy s kolenem a musel podstoupit lehkou operaci. „Už jsem v pořádku. Absolvoval jsem i celé soustředění a koleno je zatím v pohodě,“ říká Literák, který je v týmu zpod Lysé hory náramně spokojený. „Je tady skvělá parta, kluci jsou na tom myšlenkově podobně jako já. Udělal jsem velmi dobrý krok, když jsem tady šel. Není to o tom něco si dokázat, ale udržet se s parádní partou. Mančaft nám navíc během zimy zůstal stejný, takže pokud nám bude sloužit zdraví, tak bychom měli být nahoře,“ říká