Frýdlantští vstoupí do jarních divizních bojů víkendovým duelem na hřišti Karviné B. „Určitě to bude z jejich strany agresivní a běhavý fotbal. Oni šli do sezony jako jeden z hlavních favoritů, ale moc se jim ten podzim nevydařil,” uvedl pro klubový web trenér Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek.

Zimní příprava byla dlouhá a náročná, o to více už se hráči těší na ostrý zápas. „Prakticky jsme poslední mistrovské utkání odehráli někdy na konci října a teď začínáme zase na konci března. To je pět měsíců bez mistrovského zápasu. Ta pauze je doslova šílená a já stále nechápu, proč musí hrát MSFL osmnáct mužstev. V divizi jich je pak čtrnáct,” kroutí hlavou Šrámek.

Ostatně, MSFL je teď pod Lysou horou hodně skloňovanou soutěží. Frýdlant se totiž v posledním podzimním kole dostal na vedoucí příčku a do jara jde jako favorit. „Ve dvou bodech jsme tři týmy, takže tabulka se může měnit klidně každým kolem. A to nesmím zapomenout na Rýmařov, který je za námi o pouhé čtyři body. Zatím ten terč máme na zádech my, ale byl bych klidně rád, abychom jej tam měli klidně celou dobu,” usmál se kouč 1. BFK.

Hráči Frýdlantu udělají vše pro to, aby celou soutěž vyhráli. Ale co se bude dít dál, to už záleží na vedení klubu. „Nikdo na nás netlačí, že bychom museli někde postoupit. Nemáme za sebou žádného silného sponzora, který by si to vyloženě přál. Máme tady prostě vynikající partu kluků, která táhne neskutečně za jeden provaz. Pokud nás někdo porazí, tak věřte, že tu kůži jen tak zadarmo na hřišti nedáme. Do každého zápasu půjdeme s tím, že jsme vepředu, budeme se rvát a pokud bude stále nějaká naděje postoupit, tak uděláme vše pro to, abychom soutěž vyhráli,” slibuje fanouškům Šrámek.

Kádr Frýdlantu se během zimy nezměnil. Stále se ale řeší možný příchod zkušeného záložníka Petra Stýskaly z Ostravice. „Oni ještě mají strach ze spadnutí, takže na ten transfer moc slyšet nechtějí. Chtějí, aby jim Petr v úvodu sezony ještě pomohl získat nějaké body. Je to vše na domluvě, ale jako trenér bych byl samozřejmě moc rád, kdyby už byl u nás,” přeje si Šrámek.