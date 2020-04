Než koronavirová pandemie ukončila divizní fotbal, byli fotbalisté Frýdlantu osmí. Na první Karvinou B, kterou mimochodem na podzim porazili, jim ale chybělo jen šest bodů.

„Na jaro jsme byli dobře nachystaní. V přípravě jsme měli dobré soupeře a povedlo se nám i soustředění. Škoda, že to tak dopadlo,“ řekl trenér 1. BFK Martin Šrámek. „Chtěli jsme hrát na špici. Fotbalově reálné to určitě bylo,“ dodal kouč loni druhého Frýdlantu. Postupové ambice ale Frýdlant neměl. „Nevím, jestli by vyšší soutěž byla reálná z finančního hlediska,“ uvedl Šrámek.

Trenér Šrámek souhlasí s tím, že sezona byla ukončena, nelíbí se mu ale, že se vlastně neví, kdy začne nový ročník. Hráči žádné tréninkové plány nemají a všichni se udržují individuálně. „Až nám povolí trénovat, tak se budeme připravovat dvakrát týdně. Ale spíš jen nějakou zábavnou formou. Na příští ročník bychom se měli začít chystat začátkem července,“ říká Šrámek, který už má v hlavě i soupeře pro přátelské zápasy.

Ve Frýdlantu už nebude pokračovat Radim Wozniak, jenž ukončil kariéru. Mohly by však přijít i nějací noví hráči. „Máme vytipované posily, ale ještě to není dotažené,“ dodal Šrámek, který věří, že i v příští sezoně bude se svým týmem bojovat o horní místa tabulky.