/FOTOGALERIE/ Skoro devět stovek diváků zavítalo v neděli na fotbal do Řepiště. Domácí celek hostil v předkole MOL Cupu Nový Jičín. Svěřenci trenéra Pavla Zavadila se i bez vykartovaného Josefa Celby prezentovali velmi dobrým výkonem a zaslouženě vyhráli 3:1. Už nyní se mohou těšit na soupeře zvučného jména, do místního areálu totiž dorazí druholigový Prostějov.

Řepiště - Nový Jičín 3:1 (1:0) | Foto: Deník/Eliška Žídková

V neděli to byl v Řepišti velký fotbalový svátek. Pohárový zápas vysílala televize, utkání mělo i doprovodný program. „Přišli lidi, to je největší odměna za všechno. Abych pravdu řekl, tak vysokou návštěvu jsem nečekal,“ pronesl kouč Řepiště Pavel Zavadil. „Je vidět, že práce, která se tady dělá, má smysl,“ podotkl bývalý ligista.

V samotném utkání měl domácí divizní nováček navrch. „Je pravda, že v úvodu byla na klucích vidět nervozita. Hlavně pak na našich mladých hráčích,“ poznamenal hrající kouč řepišťského výběru. Už v úvodní pětatřicetiminutovce si divizních nováček vytvořili několik šancí. Hostující gólman Hub ale místy čaroval. Pět minut před poločasem Řepiště udeřilo. Ve vápně se dokázal prosadit Byrtus, mimochodem jeden z nejlepších hráčů na hřišti.

Valcíři urvali v Bílovci postup v MOL Cupu. Kdo se jim postaví v hlavní soutěži?

Po přestávce Nový Jičín zabral. Ale Dominik Matěj míč za svá záda dlouho nepouštěl. Naopak v 67. minutě přihrál Byrtus Veselému a bývalý útočník Opavy zvyšoval na 2:0. Jičín se vrátil do zápasu proměněnou penaltou Magdonem, avšak jen na chvíli. O tři minuty později pečetil postup domácích svým druhým gólem Veselý. „Kluky musím pochválit. Hráli zodpovědně. Jen mě mrzí, že jsme nebyli více produktivní, protože šancí jsme měli dost,“ podotkl trenér Pavel Zavadil.

V prvním kole MOL Cupu dorazí do Řepiště Prostějov. „Bude to pro nás velký svátek. Přece jenom budeme hrát s profesionálním týmem. Zbraně ale rozhodně předem neskládáme,“ zvedl prst ambiciózní kouč. Kapitánem Prostějova je dobrý Zavadilův kamarád Jan Schaffartzik. „Na Schaffu se těším. Klučina jeden to nebude mít u nás jednoduché, stejně jako celý Prostějov,“ zakončil hrající kouč Řepiště.

Branky: 40. Byrtus, 67. a 84. Veselý – 81. Magdon (penalta). Rozhodčí: Tvardek – Písečný, Lukášek. ŽK: Cverna – Nippert, M. Palla. Diváci: 850.

Řepiště: D. Matěj – Skřehot, Latoň, Cverna – Hrabec, N. Zavadil, Žídek (66. J. Matěj), Kuboš (66. Berek), Jurča (84. Kiš) – Byrtus (66. Teplý), Veselý (84. Bielik). Trenér: Pavel Zavadil.

Nový Jičín: Hub - Nippert, Klimeš, Bartoň (66. Šimek), M. Palla – Hurta, Rajskup (57. Káňa), Balhárek, Janovský – Magdon, Cacek (57. Cagaš). Trenér: Pavel Kunc.