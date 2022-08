V minulé sezoně sice nasázel za rezervu Vratimova v I.A třídě patnáct branek, za střelce se ale úplně nepovažuje. „To bylo asi nejvíc v životě,“ usmál se. „Je pravda, že mi to tam padalo, chtěl jsem to přenést i tady. Že to vyšlo hned na začátku, jsem jen rád. Uvidíme, co bude dál,“ dodal Patrik Chlopek.