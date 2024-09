Na výhru z posledního kola chtěli fotbalisté Frýdlantu navázat v domácím duelu s Polankou. Ta k zápasu do Beskyd dorazila již s novým trenérem Romanem Fischerem, který v týdnu nahradil Lubomíra Adlera, který neodolal nabídce z třetiligového Zlínska.

Polanka byla v prvním poločase daleko fotbalovější, ale z mnoha svých šancí dokázala vytěžit pouze jednu branku, o kterou se ve 22. minutě postaral levačkou Pecuch.

Domácím se hned v úvodu druhého poločasu podařilo po standardní situaci vyrovnat, když se hlavou krásně trefil frýdlantský kapitán Literák. Polanka si však přeci jen jednobrankové vedení vzala nazpátek. V 66. minutě se po rychlém brejku dostal ve vápně k míči Musila a s pomocí teče jednoho z domácích fotbalistů upravoval na konečných 1:2.

„S hráči si budu muset promluvit, hlavně za jejich výkon v prvním poločase. Ten byl pro mě opravdu velkým zklamáním. V poločase jsem na kluky musel zvýšit hlas a musím říct, že do druhé půlky za nás nastoupil zcela jiný tým. Za ten druhý poločas kluky chválím. Škoda, že to na takový tým, jakým je Polanka, dnes nestačilo. My si musíme uvědomit, že fotbal má dva poločase, ne jen jeden,“ zlobil se po zápase domácí trenér Radim Wozniak. „Jsem ale moc rád, jak nám funguje spolupráce s trenérem dorostu. Opět jsme tak mohli dát příležitost mladým klukům. Ti pak na hřišti splnili mé očekávání, s jejich hrou jsem byl spokojený,“ dodal kouč Frýdlantu.

Frýdlantští si od fotbalu moc neodpočinou. Už ve středu 4. září je totiž čeká dohrávka 3. kola, ve které od 16.30 hodin hostí na svém hřišti hráče Jiskry Rýmařov.

1. BFK Frýdlant n. O. – FK SK Polanka n. O. 1:2 (0:1)

Branky: 48. Literák – 22. Pecuch, 66. Musila. Rozhodčí: Zapletal - Slaný, Písečný. ŽK: Mikulenka, Juříček, Míček - Kirschner, Šebesta, Krejčí. Diváci: 204.

Frýdlant: Švrčina - Niedoba (60. Hrůzek), Mikulenka, Míček, Literák - Juříček - Bartek (81. Parma), Svatonský (60. Žáček), Šafner, Papík (46. Střižík) - Voznica. Trenér: Radim Wozniak.